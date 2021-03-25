Büyükelçi Leitao: Türkiye ile ticareti geliştirmek için her türlü çalışmayı yapmaya hazırız

AA 25 Mart 2021 Perşembe 13:17 - Güncelleme: 25 Mart 2021 Perşembe 13:17

Portekiz'in Ankara Büyükelçisi Jaime Van Zeller Leitao, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran'ı makamında ziyaret etti.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Baran ziyarette yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğini desteklemeleri ve 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından Portekizli yetkililerin demokratik kurumları destekleyen mesajlar vermeleri nedeniyle Büyükelçi Leitao'ya teşekkür etti.

Baran, iki ülke arasındaki dış ticaret hacminin 2 milyar dolara yaklaştığını ancak bu tutar içinde Ankara'nın payının çok gerilerde olduğunu belirterek, "Ticaret hacmini daha yüksek seviyeye çıkarmak istiyoruz. Ticaret hacmini Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği hedefler doğrultusunda 5 milyar dolar seviyesine yükseltmek, ülkelerimiz arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek için üzerimize düşen her türlü görevi yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Ankara'nın ticarette öne çıkan yönlerine değinen Baran, yenilenebilir enerji, maden, sağlık ve turizm alanlarında iş birliği yapılabileceğini belirtti.

Baran, Ankara'dan yurt dışına direkt uçuşların sayısının artması için çalışmalar yaptıklarını vurgulayarak, "Portekiz ile ticari ilişkileri geliştirmek için direkt uçuş talep edeceğiz." bilgisini verdi.

- "TİCARETİ GELİŞTİRMEK İÇİN HER TÜRLÜ ÇALIŞMAYI YAPMAYA HAZIRIZ"

Büyükelçi Leitao da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen Türkiye ile Portekiz arasındaki ticaretin devam ettiğini, bunu ilerletmek ve geliştirmek için her türlü çalışmayı yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

Leitao, Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecine destek verdiklerini ifade etti.