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Ekonomi

Büyüme rakamları belli oluyor

Türkiye ekonomisinin 2022 yılı son çeyreğine ilişkin büyüme rakamları yarın duyurulacak.

AA27 Şubat 2023 Pazartesi 12:58 - Güncelleme:
Büyüme rakamları belli oluyor
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim-Aralık 2022 dönemini kapsayan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini yarın saat 10.00'da internet sitesinden açıklayacak.

Bu kapsamda, geçen yılın 4. çeyreği ile yılın tamamına ilişkin büyüme rakamları belli olacak.

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, 2022 yılının 4. çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 2,8 büyüyeceğini öngörüyor.

Ekonomistlerin 2022 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 5,2 düzeyinde bulunuyor.

Türkiye ekonomisi, 2022'nin ilk çeyreğinde yüzde 7,5, ikinci çeyreğinde yüzde 7,7 ve üçüncü çeyreğinde yüzde 3,9 büyüme kaydetmişti.

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