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Ekonomi

Büyümenin öncü göstergesi! Sanayinin çarkları dönüyor!

Sanayi üretim endeksi Kasım 2021'de aylık yüzde 3,3, yıllık yüzde 11,4 arttı.

13 Ocak 2022 Perşembe 10:03 - Güncelleme: 13 Ocak 2022 Perşembe 10:23
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayı sanayi üretim endeksini açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi yıllık yüzde 11,4 arttı. Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2021 yılı Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 12,5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,0 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 3,3 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,6 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,4 arttı.

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