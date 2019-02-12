Çadırda tanzim satış marketi hizaya soktu
Devletin tanzim satış noktalarında 3 liraya domates, 2 liraya soğan-patates satması marketlerin sebze reyonunda deprem etkisi yaptı. Fiyat etiketleri bir anda tanzim satış noktalarıyla eşitlenmeye başladı.
Devletin, üreticiden aldığı ürünü üzerine sadece nakliye ekleyip tanzim satış noktalarında satmaya başlaması işe yaradı. Uygulamanın ilk gününden marketler, tanzim satışlarının etkisiyle fiyat düşürdü. Hatta bazı marketler, tanzim satış noktalarındaki fiyatları, rekabet edebilmek için aynen etiketlerine yansıtmak zorunda kaldı. Kurulan tanzim satış noktalarında halen domates kilosu 3 TL, patates 2 TL, patlıcan 4,5 TL, soğan 2 TL, biber 6 TL ve salatalık 4 TL’den satılıyor.
FİYATLAR GEVŞEDİ
Halen eski fiyatlardan satış yapmaya devam eden bazı marketler olsa da önümüzdeki günlerde bu marketlerin de geri adım atması bekleniyor. Bir açıklama yapan Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz da tanzim satış noktalarının piyasada fiyatların düşürülmesinde etkili olduğunu belirterek “Fiyatlarda yarıya varan, bazı ürünlerden daha fazla çekilme oldu. Domates bu operasyon başlamadan önce 10 lira ve üzeri fiyatla satılırken, dün biz 3 liradan satışa başladık ve market zincirlerinde de fiyatlarda ciddi düşüş oldu. Salatalık 8 lirayken 4 liraya, biber 11 lirayken 6 liraya, patlıcan 10 lirayken 4.5 liraya, soğan 4 lirayken 2 liraya, patates 4.5 lirayken 2 liraya sattık. Bizim arkamızdan da marketlerde ve manavlarda fiyatlarda ciddi gevşeme oldu. Belli marketler de projeye destek verdi. Özellikle patates ve soğanda 2 liradan satış yapmaya başladılar” dedi.
300 TON SATILDI
Tanzim satış noktalarına ise vatandaşın yoğun ilgisi devam ediyor. Sabah erken saatlerde satış noktalarına gelerek sıraya giren vatandaşlar, söz konusu uygulamayı hayata geçiren yetkililere teşekkür etti. Uygulamanın ilk gününde sadece İstanbul’daki 50 tanzim noktasında 297.7 ton sebze satışı oldu. Bu rakamın yaklaşık 5 bin mağazası bulunan bir zincir marketin günlük sebze-meyve satışına eşdeğer olduğu belirtiliyor. Bu arada Tanzim satış noktalarında en çok domates satılırken, en az ise sivri biber vatandaşlara satıldı. İlk günde 118 ton domates, 70 ton patates, 73 ton soğan, 16 ton ıspanak, 15 ton salatalık, 2,7 patlıcan, 2 ton çarliston biber ve bir ton sivri biber olmak üzere 8 farklı kalem sebze uygun fiyattan vatandaşa ulaştırıldı.
Ucuz sebze Taksim’de
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce sebze meyve fiyatlarını düşürmek amacıyla kurduğu 50 adet tanzim satış noktalarından biri de Gezi Parkı’nın Taksim Meydanı tarafında yer alıyor. Büyük ilgi gören Taksim’deki tanzim satış noktasında vatandaşlar erkenden kuyruğa giriyor Vatandaşlardan Muammer Köse, bu uygulamadan memnun olduklarını belirterek “Büyük bolluk, ne güzellik. Millet bol bol yiyecek. Her yere kurulacak bunlardan. Fiyatlardan memnunum. Bedava. Aynı yaz fiyatları gibi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Binalı Yıldırım’a Allah uzun ömürler versin” dedi. Sevim Yütük ise uygulamayı hayata geçirenlere teşekkür ederek “Çok memnunum. Bu sistemi getirenlerden Allah razı olsun. Normalde 25 liraya ben bu kadar şeyi alamazdım. Her şeyden aldım. Bunları pazardan ya da marketten alsaydım 70-80 lira tutardı. Artık burayı tercih edeceğim. Reisimizden de çok memnunuz” dedi.
Hallerde denetim yaptırmayanlar var
Tanzim satış noktalarına ürün tedarik eden Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği’nin (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz “Tanzim satışta 2.5 aylık planlamamız var. Örtüaltı üretimin yanısıra açık alanlardaki ürünler de piyasaya girdiğinde fiyatlarda ürün bolluğundan kaynaklanan bir gevşeme olacak” derken hal konusunun mutlaka ele alınmasını istedi.
GELİR KAPISI OLMUŞ
Fahrettin Poyraz bu konuda şunları söyledi: “Bunu tamamen tasfiye etmek lazım da demiyorum ama içlerinde bu işi suistimal edenler var. Cumhurbaşkanımız da zaman zaman konuşmalarında söylüyor... Oralara, bakanlıktan giden elemanlara denetim yaptırmayanlar var. Çünkü bu sistem onlar açısından ciddi bir gelir kapısı olmuş, yaptıkları iş ve işlemlerden dolayı sorgulanmak istemiyorlar. Suistimal edenlerin ayıklanabileceği ama hal esnafı ve komisyoncuların tecrübelerini de sürece dahil edecek, emniyet supabı olarak üretici ve kooperatiflerin yer alacağı bir sistemi tartışmak gerekiyor. Devlet olarak denetim mekanizmasını kurup, süreci kooperatif ve çiftçi örgütlerini de dahil ettikten sonra mekanizmayı denetleme noktasında bir sistem kurulacak. Bu sistem kurulduğunda, mağduriyetler aza iner diye düşünüyoruz.”
Komisyoncuların, çiftçilere üretim öncesi girdi tedariki noktasında bir nevi destek olduklarına da işaret eden Fahrettin Poyraz, ancak desteğin bir bağımlılık ilişkisi oluşturduğunu vurguladı.
Sahaya ineriz mesajı verildi
Yapılan çalışmayı “Kamuoyuna, ‘Bu işin bir piyasası var. Bu piyasada sistemin bozulması noktasında fırsatçılara imkan verilmeyecek. Devlet olarak tüm kurum ve kuruluşlarımızla vatandaşımızın hakkını koruma noktasında sahaya ineriz’ mesajı verildi” sözleriyle anlatan Poyraz “Piyasa şartlarında ne gerekiyorsa üreticilerin razı olacağı fiyatlar üzerinden alım yaptık ve her iki belediyemize sevkıyatını gerçekleştirdik” dedi. Poyraz “Tanzim satışlarda, piyasada fiyat artışı konusunda dikkati çeken ürünler yer aldı. Ürün çeşitliliği noktasında bir talep oluşursa onları da göz önünde bulunduracağız” şeklinde konuştu. Poyraz “Gelecek dönemde tüketicinin mutfağında kullandığı hemen hemen her üründe kooperatif olarak piyasada bulunmak istiyoruz” dedi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.