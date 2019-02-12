Çadırda tanzim satış marketi hizaya soktu

Devletin, üreticiden aldığı ürünü üzerine sadece nakliye ekleyip tanzim satış noktalarında satmaya başlaması işe yaradı. Uygulamanın ilk gününden marketler, tanzim satışlarının etkisiyle fiyat düşürdü. Hatta bazı marketler, tanzim satış noktalarındaki fiyatları, rekabet edebilmek için aynen etiketlerine yansıtmak zorunda kaldı. Kurulan tanzim satış noktalarında halen domates kilosu 3 TL, patates 2 TL, patlıcan 4,5 TL, soğan 2 TL, biber 6 TL ve salatalık 4 TL’den satılıyor.

FİYATLAR GEVŞEDİ

Halen eski fiyatlardan satış yapmaya devam eden bazı marketler olsa da önümüzdeki günlerde bu marketlerin de geri adım atması bekleniyor. Bir açıklama yapan Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz da tanzim satış noktalarının piyasada fiyatların düşürülmesinde etkili olduğunu belirterek “Fiyatlarda yarıya varan, bazı ürünlerden daha fazla çekilme oldu. Domates bu operasyon başlamadan önce 10 lira ve üzeri fiyatla satılırken, dün biz 3 liradan satışa başladık ve market zincirlerinde de fiyatlarda ciddi düşüş oldu. Salatalık 8 lirayken 4 liraya, biber 11 lirayken 6 liraya, patlıcan 10 lirayken 4.5 liraya, soğan 4 lirayken 2 liraya, patates 4.5 lirayken 2 liraya sattık. Bizim arkamızdan da marketlerde ve manavlarda fiyatlarda ciddi gevşeme oldu. Belli marketler de projeye destek verdi. Özellikle patates ve soğanda 2 liradan satış yapmaya başladılar” dedi.

300 TON SATILDI

Tanzim satış noktalarına ise vatandaşın yoğun ilgisi devam ediyor. Sabah erken saatlerde satış noktalarına gelerek sıraya giren vatandaşlar, söz konusu uygulamayı hayata geçiren yetkililere teşekkür etti. Uygulamanın ilk gününde sadece İstanbul’daki 50 tanzim noktasında 297.7 ton sebze satışı oldu. Bu rakamın yaklaşık 5 bin mağazası bulunan bir zincir marketin günlük sebze-meyve satışına eşdeğer olduğu belirtiliyor. Bu arada Tanzim satış noktalarında en çok domates satılırken, en az ise sivri biber vatandaşlara satıldı. İlk günde 118 ton domates, 70 ton patates, 73 ton soğan, 16 ton ıspanak, 15 ton salatalık, 2,7 patlıcan, 2 ton çarliston biber ve bir ton sivri biber olmak üzere 8 farklı kalem sebze uygun fiyattan vatandaşa ulaştırıldı.