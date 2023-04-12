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Ekonomi

Çağ atlatacak proje! 14 saatlik yol 3 buçuk saate düşüyor

Son 20 yolda çağ atlatacak projelere imza atan hükümet, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Demiryolu Hattı'nın yapım çalışmalarında sona geldi. Öte yandan devam eden projeler arasında yer alan Ankara-İzmir Hattı'nda da çalışmalar hızla sürüyor. Söz konusu bu proje tamamlandığında İzmir ile Ankara arasındaki seyahat süresini 14 saatten 3,5 saate düşecek. Konu hakkında konuşan Bakan Adil Karaismailoğlu, demir yollarında Ankara'ya çağ atlatacaklarını belirtti.

AJANSLAR12 Nisan 2023 Çarşamba 02:13 - Güncelleme:
Çağ atlatacak proje! 14 saatlik yol 3 buçuk saate düşüyor
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Açılışına saatler kalan AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı'nı inceleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'ye çağ atlatacak demiryolu projeleri hakkına önemli bilgiler verdi. Bakan Karaismailoğlu burada yaptığı açıklamada, deprem bölgesindeki çalışmaların da sürdüğünü belirterek, Türkiye genelinde yapımları devam eden tüm projelerin de hızla tamamlandığını söyledi.

ANKARA'YA ÇAĞ ATLATACAK PROJE

Bakanlık olarak 2003'ten bu yana Ankara'nın ulaşım ve iletişim altyapısına 330 milyar lira harcadıklarını dile getiren Karaismailoğlu, demir yollarında da Ankara'ya çağ atlatarak, Ankara-Eskişehir, Ankara-İstanbul ve Ankara-Konya yüksek hızlı tren hatlarını hizmete aldıklarını anımsattı.

Bakan Karaismailoğlu, Ankara'da çağın ihtiyaçlarına cevap verecek modern bir YHT Gar istasyonu inşa ettiklerini kaydederek, "Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Demiryolu Hattı yapım çalışmalarında da sona geldik. Açılışını önümüzdeki günlerde yapacağız. Ankara-İzmir arasındaki seyahat süresini 14 saatten 3,5 saate düşürecek olan Ankara-İzmir hattında da çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Bugün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği Ankara-İstanbul Süper hızlı tren hattı ile Kızılay-Kadıköy arasını 80 dakikaya düşüreceğiz." diye konuştu.

YARIN AÇILACAK

AKM-Gar-Kızılay Metrosu'na ilişkin Türkiye'ye adanmış bu yolculuğu, 14 Mayıs sonrasında da Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Türkiye sevdasıyla sürdüreceklerini vurgulayan Karaismailoğlu, yarın 14.00'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifleriyle yapılacak açılışa tüm Ankaralıları beklediklerini ifade etti.

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