Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği'nde, yarın açılacak yaş meyve ve sebze fuarı Fruit Logistica 2025 kapsamında "Türkiye-Almanya Yaş Meyve ve Sebze Zirvesi" düzenlendi.

Zirveye, Türk ve Alman kurumlarının temsilcilerinin yanı sıra uluslararası birçok tarım ve perakende şirketi katıldı.

Büyükelçi Turan, buradaki konuşmasında, Almanya'nın hem 3,5 milyon Türk vatandaşının bu ülkede yaşamını sürdürmesi hem de Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı oluşu dolayısıyla önemli bir ülke olduğunu dile getirdi.

Tarım alanında küresel bir oyuncu olan Türkiye'nin Almanya başta olmak üzere Avrupa'ya ihracatını artırarak Avrupa'nın sağlıklı ve organik beslenme ihtiyacını karşılayabileceğine işaret eden Turan, bunun iki ülkenin gıdada rekabetçilk ve yapısal dayanıklılığının geliştirmesine de katkı sağlayacağını söyledi.

Turan, "Bu noktada hepimizin takipçisi olması gereken bir diğer husus, Türkiye-AB Gümrük Birliği'nin geliştirilmesi, engellerin kaldırılması, siyasi ve ekonomik ortaklığın daha öteye taşınmasıdır." dedi.

Gelecek dönemde tarım dahil serbest ticaretin önündeki engellerin kaldırılması yönünde Türk ve Alman iş insanlarının ve temsilcilerinin bir arada çalışması gerektiğini vurgulayan Turan, "Zira serbest ticaretin değer ve öneminin daha da anlaşılacağı yakın gelecekte Avrupa Birliği, Almanya ve Türkiye'nin ortak çalışabileceği alan gelişecektir." ifadesini kullandı.

- TÜRKİYE'DE ÜRETİLEN ÜRÜNLER ÇEVRE DOSTU VE İNSAN SAĞLIĞI ODAKLI

Türkiye Yaş Meyve Sebze İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Ali Kavak da "Türkiye-Almanya Yaş Meyve ve Sebze Zirvesi" ile iki ülke arasındaki tarım ürünleri ticaretini masaya yatıracaklarını belirtti.

Türkiye'nin yıllık 60 milyon ton sebze ve meyve ürettiğini dile getiren Kavak, "Bu 60 milyon tonun sadece ve sadece yüzde 8'ini ihraç etmektedir. Geriye kalan yüzde 92'sini kendi halkımız, kendi çocuklarımız, kendi ailemiz tüketmektedir." dedi.

Kavak, Türkiye'de üretilen ürünlerin çevre dostu ve insan sağlığı odaklı olduğunu vurgulayarak, "Biz hem kendi insanımızın sağlığını hem de ihraç ettiğimiz ülkelerin insanlarının sağlığını gözeterek üretim planlıyoruz ve üretim politikalarımızı geliştiriyoruz." diye konuştu.

- FRUİT LOGİSTİCA FUARI

Yaş meyve ve sebze fuarı Fruit Logistica 2025, Almanya'nın başkenti Berlin'de yarın ziyarete açılacak.

Messe Berlin tarafından düzenlenen, çok sayıda ülkeden yaş meyve sebze sektörü temsilcisinin katıldığı fuar, "Verimli Bağlantılar" temasıyla 7 Şubat'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. Fruit Logistica'nın bu temayla tarım sektöründe anlamlı ortaklıklar ve işbirliğini teşvik etmesine odaklanılıyor.

Alanında Avrupa'nın en büyüğü olan fuarda, bu yıl 90 ülkeden yaklaşık 2 bin 600 firma yer alıyor.

Türkiye'den bireysel ve milli olmak üzere 67 firma organizasyona katılacak. Türkiye, "milli katılım" altında bu yıl 1119 metrekarelik alanda 43 firmayla temsil ediliyor. Küresel tarımda önemli bir pozisyona sahip olan Türkiye'nin kendini tanıtabilmesi için iyi bir fırsat olarak değerlendirilen fuarda "bireysel" olarak da 24 Türk firması yer alıyor. Türkiye'nin Fruit Logistica'ya katılımı bu yıl yüzde 12 arttı.

Üreticiden satış noktasına kadar tüm değer zincirinde yer alan şirketler fuara ilgi gösterdi.



İnovasyon ve bilgi için en iyi platformları sunan Fruit Logistica'yı 140 ülkeden alıcıların ziyaret etmesi bekleniyor.

Meyve ve sebze endüstrisi, iklim değişikliği, jeopolitik gerilimler, artan üretim maliyetleri ve değişen tüketici tercihleriyle şekillenen karmaşık bir ortamda yol alırken, Fruit Logistica 2025 bilgi paylaşımı için önemli bir platform görevi görecek.

Bu yıl fuarda uzmanlar tarafından yetiştirme, paketleme ve nakliyede sürdürülebilirlik, iklim krizinin üreticiler üzerindeki etkileri ve tarımın dijitalleşmesi tartışılacak. Fuarda, Taze Ürün Forumu tedarik zinciri esnekliği, sürdürülebilirlik ve mevzuat değişiklikleri gibi sektörün temel sorunlarını ele alacak.

Fuar kapsamındaki Tech Stage, Logistics Hub ve Farming Forward forumları da sürdürülebilir paketleme, verimli soğuk zincir lojistiği ve iklime dirençli tarımda ilerlemeler gibi sektörle ilgili geniş bir yelpazedeki konuları içerecek.

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