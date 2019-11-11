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Çalışan annelere müjde: Kreş yardımı 3 katına çıktı

Çalışan annelere verilen kreş desteği, 304 liradan 1.015 liraya çıkarıldı. Destekten faydalanmak için, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın il müdürlüklerine başvurmak gerekiyor.

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Çalışan anneler artık, ‘çocuğumu nereye bırakacağım’ endişesi taşımayacak. Geçtiğimiz yıl hayata geçirilen düzenlemeye göre; çalışan anneler çocuklarını kreşe verirse, devlet 1.015 lira (brüt asgari ücretin yarısı) destek sağlayacak. Destek daha önce 304 liraydı. Yaniyeni düzenlemeyle kreş parasında 711 liralık artış var.  
 
EK ÖDEME NİTELİĞİNDE DEĞİL 
 
Bu yolla çocuk bakımı nedeniyle işgücü piyasasına katılamayan annelerin istihdamı için büyük bir destek sağlanmış olacak. Kadın çalışanlara yönelik kreş desteği, ek ödeme niteliğinde değil. Düzenleme kapsamında işveren tarafından kreş ve gündüz bakımevi için çalışanın ücretine ilave olarak yapılan ödeme, gelir vergisinden istisna ediliyor, yani vergi dışı bırakılıyor.  
 
HANGİ ŞARTLARDA VERİLİYOR? 
 
Kreş desteğinin bazı şartları var. Destekten yararlanmak için çalışanın çocuğunu gönderdiği kreş ve gündüz bakımevinin özel sektörde faaliyet göstermesi şart. Dolayısıyla, çocuklarını kamuya ve kamu tüzel kişiliğine ait kreş ve gündüz bakımevlerine gönderen çalışanlar için vergi istisnası uygulanmayacak. Bu destekten yararlanmak için çocuk sayısı sınırı bulunmuyor. Bu anlamda, kadın çalışan her bir çocuk için aylık olarak asgari ücretin brüt tutarının yüzde 50’sini (1015 lira) aşmamak üzere istisnadan yararlanabilecek. Dolayısıyla, kadın çalışanın kaç çocuğu olursa olsun, gerekli koşullar oluşmuş ise her bir çocuk için vergi istisnası alabiliyor.  
 
(Güneş)

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