Çalışan Gazeteciler Günü'nde basın çalışanlarına özel ayrıcalıklar

Basın sektörü adına kalıcı ve sahada karşılığı olan kazanımlar üretmeyi hedefleyen Basın İlan Kurumu, bu doğrultuda 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Türkiye Sigorta A.Ş. ile iş birliğine gitti. Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay ile Türkiye Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Taha Çakmak'ın görüşmeleri neticesinde hayata geçirilen çalışma, basın çalışanlarının sigorta alanındaki desteklerden avantajlı bir şekilde faydalanmasını amaçlıyor.

İş birliği kapsamında Basın İlan Kurumu'na akredite gazete, dergi ve internet haber sitelerinde istihdam edilenler ve birinci derece yakınları, Türkiye Sigorta A.Ş. tarafından sunulan sigorta ürünlerinden indirimli olarak yararlanabilecek. Basına yönelik destekler; kasko, konut, ferdi kaza, sağlık ve seyahat sigortaları başta olmak üzere geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

Bu çerçevede konut sigortasında yüzde 60, ferdi kaza sigortasında yüzde 40, kasko sigortasında yüzde 25 indirim uygulanırken; tamamlayıcı sağlık, özel sağlık, seyahat sağlık ve riskli hastalıklar sigortalarında ise yüzde 20 ila yüzde 25 arasında değişen avantajlar basın camiasının kullanımına sunuldu.

Sigorta işlemlerinde 12 taksitte ödeme kolaylığı da sağlanırken, sağlık, ferdi kaza ve hayat sigortası poliçeleri için ödenen primlerin toplamı, brüt ücretin yüzde 15'ini ve yıllık asgari ücret tutarını aşmamak kaydıyla vergi matrahından düşülebilecek.

Kampanyadan faydalanabilmek için; Kasko, Ferdi Kaza ve Konut poliçeleri için gm_policeler@turkiyesigorta.com.tr mail adresi üzerinden; Sağlık Sigortaları içinse, saglikgmpoliceler@turkiyesigorta.com.tr mail adresi üzerinden başvurulması gerekmektedir.

"SAHADA KARŞILIĞI OLAN UYGULAMALARI SÜRDÜRECEĞİZ"

Basın çalışanlarının yalnızca mesleki şartlarının değil, yaşamlarını doğrudan etkileyen alanlarda da desteklenmesini önemsediklerini belirten Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle hayata geçirilen iş birliğinin basın adına somut ve anlamlı bir kazanım olduğuna dikkat çekti.

Çay, basın mesleğinin yalnızca mesai saatleriyle sınırlı olmayan bir sorumluluk alanı taşıdığına işaret ederek, "Bu gerçeklik, gece gündüz demeden, zorlu koşullarda kamuoyunu bilgilendirme sorumluluğunu yerine getiren basın emekçilerinin sosyal güvence ihtiyaçlarını da doğrudan etkilemektedir. Kurum olarak, basın camiasının günlük yaşamına temas eden, sahada karşılığı olan ve kalıcı nitelik taşıyan destekleri artırarak sürdürme kararlılığındayız" ifadelerini kullandı.