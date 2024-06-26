İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Haziran 2024 Çarşamba / 20 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,9212
  • EURO
    35,2138
  • ALTIN
    2443.02
  • BIST100
    10614.6
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Çalışma Bakanı Işıkhan açıkladı: Asgari ücrete ek zam yapılmayacak
Ekonomi

Çalışma Bakanı Işıkhan açıkladı: Asgari ücrete ek zam yapılmayacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, asgari ücrete ek zam yapılmayacağını açıkladı.

26 Haziran 2024 Çarşamba 12:01 - Güncelleme:
Çalışma Bakanı Işıkhan açıkladı: Asgari ücrete ek zam yapılmayacak
ABONE OL

Işıkhan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi parlamento muhabirlerinin sorularını yanıtladı. Bir gazetecininin "Asgari ücrette ara zam olacak mı?" sorusu üzerine Işıkhan, "Asgari ücrette herhangi bir artış olamayacak. Geçen aralık ayında da biz bunu ifade ettik. Göstergeler de çok olumlu geliyor. İnşallah aralık ayında asgari ücreti belirlemek üzere bir araya geleceğiz." yanıtını verdi.

Amaçlarının geçici refahı sağlamak olmadığını vurgulayan Işıkhan, kalıcı refahı sağlamak için böyle bir karar aldıklarını ifade etti. Işıkhan, bunun neticelerini yıl sonuna doğru enflasyon düşüşüyle birlikte göreceklerini bildirdi.

Bir gazetecinin "Emekliye enflasyon farkının haricinde bir refah payı gündeme gelebilir mi?" sorusu üzerine Işıkhan, "Şu an gündemimizde yok. Zaten toplu sözleşme gereği yapılacak artışlar olacak. Refah payı ile ilgili şu an bir çalışmamız yok." diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.