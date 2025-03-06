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Ekonomi

Bakan Işıkhan: Mobbing ile mücadelede önemli bir adım daha attık

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 'Çalışanların motivasyonunu artırmak, daha sağlıklı ve huzurlu çalışma ortamları oluşturmak, kapsayıcı, sürdürülebilir istihdamı desteklemek ve toplumsal refahı artırmak amacıyla mobbing ile mücadelede önemli bir adım daha attık' dedi.

IHA6 Mart 2025 Perşembe 15:32 - Güncelleme:
Bakan Işıkhan: Mobbing ile mücadelede önemli bir adım daha attık
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Resmi Gazete'de yayımlanan İş Yerlerinde Psikolojik Tacizin Önlenmesi Genelgesi sayesinde Psikolojik Tacizle Mücadele Kurulu'nun görev ve yetkileri yeniden tanımlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla iş yerlerinde çalışma ortamı oluşturmayı devam ettireceklerini kaydetti. Bakan Işıkhan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Çalışanların motivasyonunu artırmak, daha sağlıklı ve huzurlu çalışma ortamları oluşturmak, kapsayıcı, sürdürülebilir istihdamı desteklemek ve toplumsal refahı artırmak amacıyla mobbing ile mücadelede önemli bir adım daha attık. Temel amacımız; çalışma hayatında karşılaşılan ve işgücü piyasasında fırsat eşitliğine zarar veren unsurları ortadan kaldırmak. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2025/3 Sayılı İş Yerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi Genelgesi sayesinde Psikolojik Tacizle Mücadele Kurulu'nun görev ve yetkileri yeniden tanımlanarak, politika üretme noktasında aktif bir yapıya kavuşturuldu. Kurul üyeleri yenilenerek ve Kurula katılım sağlayan kurum ve kuruluşların kapsamı genişletildi. Kurulun yapısı, görev alanları ve kapsamı belirlendi. İşverenin sorumluluğunun kapsamı genişletildi. Gizlilik ilkesinin önemi vurgulandı ve gerçeğe aykırı iddiaların önlenmesi için düzenleme yapıldı. Eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerini yürütecek kurum ve kuruluşların kapsamı genişletildi. Çalışan haklarını korumak ve iş yerlerinde daha huzurlu ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

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