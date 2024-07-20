Çalışmalar başladı! Emekliliğe 'kök maaş' ayarı

Emeklilik sistemi A'dan Z'ye değişiyor.

AK Parti kurmayları emeklilikte ödenen prime göre maaş ödenmesi ve kök maaş düzenlemesi ile ilgili çalışmalara başladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile AK Parti'nin ekonomi kurmaylarının ortaklaşa yapacağı geniş kapsamlı çalışmayla emeklilik maaş sisteminde reform gerçekleşecek.

Mağduriyetleri giderecek, adil ve kılıcı formüller üzerinde yoğunlaşan hükümet, emeklilik sistemini sil baştan yapılandıracak.

Çalışmalara göre emeklilik yaşı, sigorta süreleri yeniden belirlenecek.

KÖK MAAŞ TABANA YAYILACAK

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Yeni çalışmaya göre emekliler ödediği prime göre maaş alacak. Kök maaşlarla ilgili de düzenleme yapılacak.

Özellikle düşük emekli maaşı alanlara geçimini sadece emekli maaşındın sağlayanlara yol, gıda, yakıt ve kira desteği gibi sosyal destek yapılacak.

En düşük emekli aylığı belirli bir limite getirilecek. Hane bazlı emekli maaşlarına destek sağlanacak.

Yeni emeklilik sisteminde hedef her 6 aylık zam döneminde seyyanen zam beklentisinin önüne geçmek.

Üzerinde çalışılan formülle kök maaşın tabana yayılması da planlanıyor.

EMEKLİLİK YAŞI YÜKSELEBİLİR

Yapılacak düzenlemeler ile kadınlarda 58 olan emeklilik yaşının 60, erkeklerde ise 60 olan emekli yaşının 65 yaşına çıkarılması da üzerinde çalışılan formüller arasında.