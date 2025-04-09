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Ekonomi

Çalışmalar sonuç verdi! Yeni petrol ve doğalgaz sahası keşfedildi

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman, ülkede 14 yeni petrol ve doğalgaz sahası keşfedildiğini duyururken, Riyad yönetimi, keşfedilen sahalarda tahmini rezerv miktarlarını henüz açıklamadı.

AA9 Nisan 2025 Çarşamba 22:27 - Güncelleme:
Çalışmalar sonuç verdi! Yeni petrol ve doğalgaz sahası keşfedildi
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Bakan Bin Selman, bu keşiflerin Suudi Arabistan'ın küresel enerji sektöründeki lider konumunu pekiştirdiğini belirtti.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın aktardığına göre, keşifleri gerçekleştiren Suudi Arabistan Petrol Şirketi Aramco, doğu bölgesi ve güneydeki Rubülhali bölgesinde 6 petrol sahası, 2 petrol rezervi, 2 doğalgaz sahası ve 4 doğalgaz rezervi buldu.

REZERV MİKTARLARI HENÜZ AÇIKLANMADI

Keşfedilen sahalarda tahmini rezerv miktarları henüz açıklanmadı, ancak Bakan Bin Selman, bu keşiflerin Suudi Arabistan'ın hidrokarbon kaynaklar açısından zengin olduğunu gösterdiğini ve ülkenin küresel enerji pazarındaki konumunu güçlendireceğini vurguladı.

Bakan ayrıca, bu gelişmenin Suudi Arabistan'ın hem yerel hem de küresel enerji talebini uzun vadeli, verimli ve sürdürülebilir bir şekilde karşılamasını sağlayacağını ifade etti.

Yeni keşiflerin, Suudi Arabistan'ın 2030 Vizyonu doğrultusunda doğal kaynaklardan azami fayda sağlama ve küresel enerji güvenliğini artırma hedeflerine de katkı sunacağı belirtildi.

Dünyanın en büyük petrol şirketi olan Aramco, 2023 verilerine göre günlük 12,3 milyon varil ham petrol üretim kapasitesine sahip. Suudi Arabistan ise, ABD'nin ardından dünyanın en büyük ikinci ham petrol üreticisi konumunu koruyor.

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