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Ekonomi

Çalışmalara başlandı! Türk bankalarından Suriye adımı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 'Türk bankalarının Suriye'de banka açmasında mutabıkız, mevzuatla ilgili çalışmalar yapılıyor. Suriye milli para biriminin basılması noktasında temaslar sürüyor.' dedi.

AA9 Haziran 2026 Salı 11:04 - Güncelleme:
Çalışmalara başlandı! Türk bankalarından Suriye adımı
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Muhammed Nidal eş-Şaar, Gaziantep'te düzenlenen "Türkiye ve Suriye İçin Ticarette Yeni Ufuklar" başlıklı oturuma katıldı.

Bakan Bolat'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Suriye'de birinci önceliğimiz devlet bütünlüğünün, milli birlik ve toprak bütünlüğünün korunması.

İslahiye Gümrük Kapısı'nın açılması konusunda hazırlıklarımız tam, en kısa sürede açılması müjdesini birlikte çalışıp verebileceğiz.

Türkiye ile Suriye arasında 2030'lu yılların başlarında 10 milyar dolar ticarete ulaşmayı hedef olarak belirledik.

Türk bankalarının Suriye'de banka açmasında mutabıkız, mevzuatla ilgili çalışmalar yapılıyor. Suriye milli para biriminin basılması noktasında temaslar sürüyor.

  • Ticaret Bakanı
  • Devlet Bütünlüğü
  • Milli Birlik

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