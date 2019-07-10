Dev projede geri sayım başladı! Yıl sonunda açılacak

Küçük Çamlıca TV-Radyo kulesi betonarme bölümünde kaplama ve giydirme işlemleri sürüyor. Bugüne kadar restoran, seyir terası gibi alanların bulunacağı katlar tamamlandı.Kulenin kıvrımlı siluetini oluşturan dış kaplama çalışmalarının yüzde 70'i tamamlanırken, kulenin kıvrımlı yapısıda ortaya çıkmaya başladı. İstanbul'un sembolü olması beklenen yeni kulede 39 ve 40'ıncı katlarda deniz seviyesinden 393,5 ve 398 metre yüksekliğinde birer restoran bulunacak. Ayrıca kulenin 33 ve 34'üncü katlarında deniz seviyesinden 366,5 ve 371 metre yüksekliğinde iki ayrı seyir terası da yer alacak.

HEM GÖRSEL HEM DE ELEKTROMANYETİK KİRLİLİK AZALACAK

Bittiğinde toplam yüksekliği 388,5 metre olacak kulenin zirvesi deniz seviyesinden yaklaşık 576,5 metre yüksekliğe ulaşacak. Kule her biri 4,5 metre yüksekliğinde ve 4 katı yerin altında 53 kattan oluşacak. 300 işçi ve mühendisin gece gündüz çalıştığı projede, kule sayesinde, tek yerden ve noktadan televizyonlara, radyolara ve kişilere yayıncılık hizmeti verilmesi planlanıyor. Kulenin hizmete alınmasıyla Çamlıca'da görüntü kirliliği yaratan televizyon ve cep telefonu vericisi taşıyan kuleler de sökülerek yerlerinden kaldırılacak. Kule sayesinde frekansların birleşmesi ile elektromanyetik kirliliğin ortadan kaldırılması hedefleniyor.