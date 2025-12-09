İSTANBUL 11°C / 7°C
Ekonomi

Çanakkale-Karaköy Barajı tamamlandı! Bölge tarımına can suyu olacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale-Karaköy Barajı'nın yıllık 97 milyon lira ekonomik katkı sağlayacağını açıkladı. Baraj sayesinde 9 bin 380 dekar tarım arazisi modern sulama sistemiyle desteklenecek.

9 Aralık 2025 Salı 13:51
Çanakkale-Karaköy Barajı tamamlandı! Bölge tarımına can suyu olacak
Tarım ve Orman Bakan İbrahim Yumaklı, 9 bin 380 dekar tarım arazisini modern sulamayla buluşturacak Çanakkale-Karaköy Barajı'nın ülke ekonomisine yıllık 97 milyon lira katkı sağlayacağını bildirdi.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından 444 milyon lira maliyetle tamamlanan Çanakkale-Karaköy Barajı'nın 39 metre yüksekliğiyle bölgenin önemli su depolama yapılarından biri haline geldiğini duyurdu. Aynı zamanda Yumaklı, 9 bin 380 dekar tarım arazisinin modern sulamayla ekonomik katkısının yıllık 97 milyon lira olacağını açıkladı.

"ÇANAKKALE-KARAKÖY BARAJI ÜLKE EKONOMİSİNE YILLIK 97 MİLYON LİRA KATKI SAĞLAYACAK"

Bakan Yumaklı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Çanakkale'ye bir müjdemiz var. 444 milyon lira maliyetle tamamladığımız Çanakkale-Karaköy Barajı; 39 metre yüksekliğiyle bölgenin önemli su depolama yapılarından biri haline geldi. 9 bin 380 dekar tarım arazisini modern sulamayla buluşturacak baraj, ülke ekonomisine yıllık 97 milyon lira katkı sağlayacak. Bereketli olsun."
