Çanakkale Köprüsü’nde dev çelik şaftlar hazır

Çelik şaftlar taşınarak ilgili konuma ulaştırıldı.Taşıma işlemi ise Hareket A.Ş tarafından yapıldı. Projeye ilişkin konuşan Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği Genel Müdürü Engin Kuzucu “Ülkemizin en önemli değerleri arasında yer alan bu projeye dahil olmaktan gururluyuz. Ağırlıkları 700-750 ton arasında değişen, 26 metre yüksekliğindeki çelik şaftlarının yüksekliği fazla olduğundan taşıma sırasında devrilme riski çok fazlaydı” dedi.

TAŞIMA BAŞARIYLA YAPILDI

Kuzucu “Ancak yaptığımız mühendislik çalışmaları neticesinde altyapımız ve yüksek kapasitedeki ekipmanlarımızla taşımayı emniyetli bir şekilde tamamladık” diye konuştu.