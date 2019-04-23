Çanakkale Köprüsü’nde dev çelik şaftlar hazır
Çanakkale Boğazı’nın ilk ve Marmara Bölgesi’nin ise 5. asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü Projesi’de ayakların temelini oluşturan şaftlar tamamlandı.
Çelik şaftlar taşınarak ilgili konuma ulaştırıldı.Taşıma işlemi ise Hareket A.Ş tarafından yapıldı. Projeye ilişkin konuşan Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği Genel Müdürü Engin Kuzucu “Ülkemizin en önemli değerleri arasında yer alan bu projeye dahil olmaktan gururluyuz. Ağırlıkları 700-750 ton arasında değişen, 26 metre yüksekliğindeki çelik şaftlarının yüksekliği fazla olduğundan taşıma sırasında devrilme riski çok fazlaydı” dedi.
TAŞIMA BAŞARIYLA YAPILDI
Kuzucu “Ancak yaptığımız mühendislik çalışmaları neticesinde altyapımız ve yüksek kapasitedeki ekipmanlarımızla taşımayı emniyetli bir şekilde tamamladık” diye konuştu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.