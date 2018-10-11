Çanakkale'ye 'uçak gemisi' için dev havuz inşaatı sürüyor

Türkiye'nin ağır sanayi kuruluşlarından İÇDAŞ AŞ'nin Çanakkale'nin Biga ilçesinde bulunan fabrika tesislerinde uçak gemisi üretmek için 50 milyon dolarlık yatırımla başladığı 370 metre boyunda ve 70 metre genişliğindeki kuru havuz inşaatının yüzde 40'ı tamamlandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Türkiye'nin savunma sanayisindeki atağı üzerine 50 milyon dolarlık yatırım planı ile başlanan proje kapsamında dev kuru havuzun inşası geçen yıl başladı.

İÇDAŞ'ın Çanakkale'de yer alan Değirmencik çelik ve enerji üretim tesisleri ile tersanesinin bulunduğu kampüste yapımına başlanan "Yerli ve Milli Uçak Gemisi Yapım Havuzu", 370 metrelik boyu ve 70 metrelik genişliğiyle tamamlandığında ülkenin en büyük gemi inşa alanı unvanına sahip olacak.

Yüzde 40 fiziki gerçekleşmenin sağlandığı çalışmaların gelecek yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

İÇDAŞ Yatırım Direktörü İsmail Yaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Biga ilçesine bağlı Aksaz köyünün kıyısında bulunan tesislerde başlatılan "Yerli ve Milli Uçak Gemisi Yapım Havuzu"nda yatırımın hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

Türkiye'nin uçak gemisinin yapımı için hazırlanan alanda devam eden inşa faaliyetlerinde 24 saat aralıksız yaklaşık bin işçinin çalıştığını belirten Yaman, milli savunma sanayisine en büyük destek olarak emsal teşkil edecek tesiste oluşturulan şantiyede en modern beton ve demir teknolojisinden faydalanıldığını anlattı.

Yaman, deniz içinde de inşası devam eden kuru havuzun, İÇDAŞ'ın kendi öz kaynakları ve teknik imkanları ile yapıldığını vurgulayarak, "Maliyeti 50 milyon dolar olan ve önümüzdeki yıl tamamlanması planlanan tesiste, uçak gemisi inşası ile yeni istihdam olanağı ortaya çıkarak yaklaşık bin kişi için iş imkanı sağlanacak." dedi.

"Sıkıntıları çalışarak üreterek aşacağız"

Şantiyedeki çalışmaların 24 saat esasına göre devam ettiğini anlatan Yaman, "Genel Müdürümüz Sayın Bülend Engin'in talimatlarıyla başladığımız proje şu an bin çalışanla sürüyor. Sahada çağın en gelişmiş teknik ekipmanları kullanılarak yüksek mühendislik uygulamaları gerçekleştiriliyor. Ülkemizin ekonomik sıkıntılarla savaştığı bugünlerde, Bülend Bey bize sıkıntıları çalışarak üreterek aşacağız, başka yolu yok, yatırımlara tam yol devam edilecek talimatı verdi. Bizler de 7 gün 24 saat durmaksızın sahada çalışmaktayız. Bu projede görev almaktan dolayı gururluyuz. Havuzun inşaat çalışmaların tamamlandığı, uçak gemisi çalışmalarına başlandığı günü görmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." diye konuştu.

Yaman, mühendislerinden işçisine bütün çalışanların ülkenin uçak gemisine ev sahipliği yapacak bu yatırımda görev almaktan gurur duyduğunu dile getirerek, "Havuz inşaatı bittiğinde ülkemizin denizcilik ve gemi yapım sektörü gücüne güç katmış olacağız. Uçak gemisi ve muadili büyüklükteki bütün gemilerin yapımı için Türkiye bu sayede bir cazibe merkezi olacak. Destanlar kenti Çanakkale, 103 yıl önce verdiği kurtuluş mücadelesinin tesiriyle bizlere ilham kaynağı olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

İnşaat çalışmaları kapsamında sahada 4 vincin çalıştığını anlatan Yaman, sözlerini şöyle bitirdi:

"Çalışmalarda 4 fore kazık, 3 diyafram ve 2 enjeksiyon makinesi ile 2 adet 20x70 tonluk jib crane imalatı, 11 bin jet grout, 955 çekme, 640 fore kazık sistemi ve 2 bin 200 metre kılavuz duvar yapımımız sürüyor. Ayrıca uçak gemisi inşası için sahada oluşturulan boyama, raspa, saç kesim ve özel talaşlı imalat atölyelerinde 25 otomatik CNC torna ve 15 adet freze, pres ve makine parçası üretim amaçlı tezgah devreye alınmış durumda."