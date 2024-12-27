Bakan Bolat, "Gebze Belediyesi 36 Bininci Tapu Teslim Töreni"nde yaptığı konuşmada, Kocaeli'nin Türkiye'nin önemli bir sanayi ve ticaret kenti olduğunu söyledi.

Kocaeli Büyükşehir ve Gebze belediyelerinin burada hizmet belediyeciliği yaptığını ifade eden Bolat, hizmetlerin vatandaşların takdirini topladığını kaydetti.

Bolat, vatandaşların belediyelerin çalışkanlığını görerek AK Parti'ye destek olmaya devam ettiğini belirterek, destek verildiği sürece 7 gün 24 saat çalışmaya, hizmet üretmeye devam edeceklerini vurguladı.

Kocaeli'ye 22 yıllık iktidarları boyunca 305 milyar liralık hizmet yapıldığını aktaran Bolat, altyapıdan üstyapıya her alanda yatırımlar gerçekleştirildiğini anlattı.

Bolat, bugün tapuların dağıtılacağını dile getirerek şöyle devam etti:

"Aralık ayı bitiminde açıklanacak; bu yıl Türkiye çapında 1 milyon 400 binden fazla kardeşimiz ev satın aldı. Son 10 yılın ortalaması; her yıl aşağı yukarı 1 milyon 200 bin, 1 milyon 300 bin civarında. Önceki 10 yılı da koyduğumuzda bu şu demektir; 22 yılda ortalama 20 milyon civarında kardeşimiz ev sahibi oldu. 22 yıl önce Türkiye'deki otomotiv sayısı 6,5 milyondu. Bunun 1,5 milyonu motosikletti. Şu anda Türkiye'de vatandaşlarımızın sahip olduğu araç sayısı 32 milyona yaklaşıyor.

Herkesin hayali olan 2 anahtar; 'Benim bir evim olsun, benim bir arabam olsun' hayali, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 22 yıllık AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin de desteklediği Cumhur İttifakı kadrolarıyla başarıldı. Devam edecek. Arabası, evi olmayan kardeşlerimiz de inşallah bu hayallerine kavuşacaklar. Canla başla çalışıyoruz."

"GELECEĞE UMUTLA BAKIYORUZ"

Merkez Bankasının dün politika faiz oranını 2,5 puan düşürdüğünü anımsatan Bolat, "Enflasyondaki azalış devam ettikçe faiz oranları konusunda Merkez Bankamız da aksiyon alacaktır. İnşallah konut alımında, araç alımında opsiyonlar, tercihler daha da rahatlayacaktır, çoğalacaktır. Lütfen buna inanın çünkü bunları biz 22 yıl boyunca çokça yaptık." diye konuştu.

Bolat, son 5 senede Kovid-19, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremler gibi yaşanan olaylardan sonra hem enflasyonu düşürmeye hem ekonomik büyümeyi sürdürmeye, istihdamı ve ihracatı artırmaya devam ettiklerinin altını çizerek "Para piyasalarında, döviz piyasalarında istikrar sağlandı. Fiyat denetimleri güçlü şekilde yapılıyor. Geleceğe umutla bakıyoruz. Sizlerden de duanızı, desteğinizi esirgememenizi rica ediyoruz. Geleceğe umutla her zaman bakmanızı rica ediyoruz çünkü 22 yıldır merkezi hükümette, 30 yıldır Kocaeli'de, Gebze'de ve yönettiğimiz belediyelerde yaptıklarımız, daha çok yapacaklarımızın teminatıdır." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Bolat, hak sahiplerine tapularını dağıttı.

Programa; Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir ve vatandaşlar katıldı.