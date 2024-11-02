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Ekonomi

Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kırdık! 23,6 milyar doları aştı

Ekim ayı dış ticaret verilerini açıklayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 'Ekim ayında Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ekim ayı ihracat rekorunu kırmış bulunuyoruz. İhracatımızı 23,6 milyar doları aştı.' dedi.

2 Kasım 2024 Cumartesi 10:24 - Güncelleme:
Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kırdık! 23,6 milyar doları aştı
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Antalya'da ekim ayı dış ticaret verilerini açıkladı.

Bakan Bolat'ın açıklamalarından satır başları;

* Ekim ayında Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ekim ayı ihracat rekorunu kırmış bulunuyoruz. İhracatımızı 23,6 milyar doları aştı.

* Ekim ayında da gelen rekor ile son 15 ayın 10'unda o ayın ihracat rekorunu kırdık.

* İthalatta azalma trendi devam ediyor.

* Ekim ayı ithalatı yüzde 0,1'lik bir azalışla 29 milyar 364 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracatımız 800 küsur milyon dolar artınca aylık dış ticaret açığımızdaki azalma da devam etmektedir.

  • Ticaret Bakanı
  • Dış Ticaret
  • Ekim Ayı

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