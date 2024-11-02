Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kırdık! 23,6 milyar doları aştı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Antalya'da ekim ayı dış ticaret verilerini açıkladı.

Bakan Bolat'ın açıklamalarından satır başları;

* Ekim ayında Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ekim ayı ihracat rekorunu kırmış bulunuyoruz. İhracatımızı 23,6 milyar doları aştı.

* Ekim ayında da gelen rekor ile son 15 ayın 10'unda o ayın ihracat rekorunu kırdık.

* İthalatta azalma trendi devam ediyor.

* Ekim ayı ithalatı yüzde 0,1'lik bir azalışla 29 milyar 364 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracatımız 800 küsur milyon dolar artınca aylık dış ticaret açığımızdaki azalma da devam etmektedir.