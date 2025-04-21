CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRKSAT 6A Hizmete Alma Töreni'nde konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da "TÜRKSAT 6A Hizmete Alma Töreni"nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

İlk yerli ve milli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A'nın hizmete alma töreni vesilesiyle bugün beraberiz. TÜRKSAT 6A'yı 9 Temmuz 2024'te uzaya fırlatmış, ilk test yayınını 17 Şubat'ta yapmıştık. Tüm süreçler sorunsuz tamamlandı. TÜRKSAT 6A'nın ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Projenin başarıyla ilerletilmesine emeği geçen kardeşlerime teşekkür ediyorum.