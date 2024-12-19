Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, TürkMedya Finans Zirvesi'nin kapanış konuşmasını yaptı. Prof. Dr. Göksel Aşan , üretimle finans arasındaki bağın artık iyice kopmak üzere olduğunu ancak bir tek ümit verici olan Fintech tarafının kaldığını söyledi.

"BİR TEK ÜMİT VERİCİ OLAN FİNTECH TARAFIDIR"

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan,

Son dönemlerde yoğun bir hareketlilik gösteren kripto varlıklarına değinenBazı alanlar var ve bu bazı alanları niye merak ettiğimiz aslında çok kritik bir sorudur. Finans, sektör olarak baktığınızda ne kadar çok kaynağı, ne kadar üretken bu tür faaliyetlere aktarabiliyorsa o kadar başarılıdır. Bugünün dünyasında şu çok net, üretimle finans arasındaki bağ artık iyice kopmak üzere, bir tek ümit verici olan Fintech tarafıdır. Finans, sektör olarak baktığınızda ne kadar çok kaynağı ne kadar üretken aktarabiliyorsa o kadar başarılıdır. Kriptonun çok önemli bir görevi yerine getireceğini düşünüyorum." dedi.

"KÜRESEL ANLAMDA BORÇLULUK ÇOK YÜKSEK"

Prof. Dr. Göksel Aşan,

Dünyanın borçluluk meselesini geçtiğimiz 3 yılda küresel ölçekte etkili olan enflasyonla çözdüğünü söyleyen"Özel sektörün borçluluğunun bir kısmını kamu üstlenmiş oldu ama hâlâ küresel anlamda borçluluk çok yüksek ve bu hâlâ finansal kesim üzerindeki çok ciddi bir baskı. Özellikle az önce bahsettiğimiz kaynakları bir şekilde yöneltme işinde maliyet çok önemli, ulaşılabilirlik çok önemli, bir de kapsayıcılık çok önemli." diyerek konuşmasını sürdürdü.

Türkiye'deki finansal çalışmaların dünyadan soyutlanamayacağını ifade eden Aşan "Bu (Finans) alan global bu alan küresel bir alan ve Türkiye'de finansal koşullarla ilgili gelişmelerin hiçbiri dünyadaki finansal gelişmelerden soyutlanamaz ve dünya bu finans sisteminde ne yaşayacaksa biz de yaşayacağız. İyi mobil bankacılığı olan bütün bankalarımız bu çerçeveden baktığınızda birer dijital banka gibi çalışıyorlar" diyerek sözlerini tamamladı.

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