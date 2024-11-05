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Ekonomi

Caparov, ''Türkiye dünyada lider konumda'' deyip talepte bulundu

Türk şirketlerini enerji sektörüne yatırıma davet eden Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Türkiye'nin tıbbi malzeme ve yüksek kalitede ilaç üretiminde dünyada lider konumda olduğunu belirterek Kırgızistan'da ilaç fabrikasının kurulmasını talep etti.

AA5 Kasım 2024 Salı 12:07 - Güncelleme:
Caparov, ''Türkiye dünyada lider konumda'' deyip talepte bulundu
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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te resmi temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eş başkanlığında düzenlenen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Altıncı Toplantısı'nda konuştu.

Türk heyetine "Yürekten hoş geldiniz" demek istediğini söyleyen Caparov, "Türkiye, Kırgızistan için kardeş ve stratejik ortak bir ülkedir. Ben iki ülkenin ve iki halkın ortak kaderine inanıyorum." dedi.

Caparov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yeni kurulan "Intımak Ordo" adlı Cumhurbaşkanlığı binasının ilk misafiri olduğunun altını çizdi.

Göçebe halklar için önemi büyük olan Kırgız geleneksel çadırlarını Türkiye'ye teslim ettiklerini aktaran Caparov, iki ülke arasındaki işbirliğinin geldiği seviyeden memnun olduğunu vurguladı.

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Caparov, Türk şirketlerinden, ülkedeki küçük ve orta ölçekli Hidroelektrik Santralleri'nin (HES) kurulumuna katılma imkanını değerlendirmelerini istedi.

Kırgız ürünlerin Türkiye'ye ihracatının önemine değinen Caparov, Kırgızistan'da üretilen malların Türkiye'ye ihracatında gümrük kolaylığı getirilmesi çağrısında bulundu.

Caparov, dünyadaki gelişmeler doğrultusunda ulaşım ve lojistik konuların öneminin arttığını belirterek, Türkiye'ye ulaşacak Çin-Kırgızistan-Özbekistan demir yolu projesini hayata geçirdiklerini anlattı.

- "TÜRKİYE, TIBBİ MALZEME VE İLAÇ ÜRETİMİNDE DÜNYADA LİDER KONUMDA"

Türkiye'nin tıbbi malzeme ve yüksek kalitede ilaç üretiminde dünyada lider konumda olduğunu belirten Caparov, Kırgızistan'da ilaç fabrikasının kurulmasını talep etti.

Caparov, Ankara-Bişkek-Ankara uçak seferlerinin başladığını anımsatarak, Kırgızistan'da Türk Kültür Günleri etkinliği yapılmasını önerdi.

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