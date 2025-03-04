İSTANBUL 8°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Mart 2025 Salı / 5 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,4495
  • EURO
    38,4338
  • ALTIN
    3414.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Çareyi Türkiye'de buldular! Dışa bağımlılıklarını azaltacak anlaşma için imzalar atıldı
Ekonomi

Çareyi Türkiye'de buldular! Dışa bağımlılıklarını azaltacak anlaşma için imzalar atıldı

Kazakistan hükümeti ile Türk şirketi arasında değeri 1,3 milyar dolar olan gübre fabrikasının inşasına ilişkin yatırım anlaşması imzalanacak.

AA4 Mart 2025 Salı 20:13 - Güncelleme:
Çareyi Türkiye'de buldular! Dışa bağımlılıklarını azaltacak anlaşma için imzalar atıldı
ABONE OL

Kazakistan Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre Başbakan Oljas Bektenov, Astana'da ESTA Construction Genel Müdürü Mustafa Toprak ile görüştü.

Görüşmede, Türk şirketi ile yatırım işbirliği konusu ele alındı.

YATIRIM ANLAŞMASI İMZALAMA YÖNÜNDE TALİMAT VERİLDİ

Bektenov, görüşmede ülkenin tarım sanayi kompleksini geliştirmeye büyük önem verdiklerini belirtti.

2024'te rekor seviyede hasat topladıklarını ve çiftçileri desteklemek amacıyla 700 milyar tenge tahsis ettiklerini anlatan Bektenov, "Bizim için kaliteli ve uygun fiyata mineral gübre sağlama konusu çok önemli. Dolayısıyla sizin bu projeniz yurt içi talebin karşılanmasının yanı sıra ihracatı açısından da bizi ilgilendiriyor." diye konuştu.

Bektenov, görüşme sonrası yetkili devlet kurumlarına, iki hafta içinde şirketle gübre fabrikasının inşasına yönelik yatırım anlaşması imzalama yönünde talimat verdi.

TARIM SEKTÖRÜNE KATMA DEĞERİ YÜKSEK ÜRÜNLER SUNMASI BEKLENİYOR

Söz konusu anlaşma kapsamında, Türk şirketi 1,3 milyar dolar olan yatırım maliyetiyle Kazakistan'ın Hazar Denizi kıyısındaki Kurık Limanı yakınlarında gübre fabrikası kuracak. Yılda 700 bin tona kadar üre ve 42 bin tona kadar amonyak üretecek fabrikanın ithal gübreye olan bağımlılığı azaltması ve ülkenin tarım sektörüne katma değeri yüksek ürünler sunması bekleniyor.

Bunun yanı sıra projenin hayata geçirilme aşamasında 3 bine yakın uzmanın görev alması ve fabrika inşaatı tamamlandıktan sonra 400 kişiye kalıcı istihdam yaratılması planlanıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.