Çareyi Türkiye'nin yanı başında buldular! Petrol ve doğal gazda krizi bitirecek hamle

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, OE24.TV ile yaptığı röportajda, TASS'a atıfta bulunan Trend raporlarına göre , Avusturya'nın Rusya'dan gaz tedarikini durdurmasının yıllar alabileceğini söyledi. Öte yandan Avusturya, kardeş ülke Azerbaycan'dan enerji tedarik edeceğinin sinyalini verdi.

Nehammer, "Uluslararası gaz piyasasında (doğal gazın) mevcudiyetine bağlı olarak, Avusturya'nın Rus gazını aşamalı olarak bırakmasının birkaç yıl alacağına" inanıyor. Ona göre, Ukrayna'daki olayların başlangıcından bu yana, Enerji Bakanlığı'ndan uzmanlar, Avusturya petrol ve gaz şirketi OMV ile birlikte Avusturya'nın Rus gazına olan bağımlılığını azaltmak için iki aydır çalışıyorlar.

"Bu reddi yarındansa bugün almayı tercih ederim ama bu gerçekçi değil" dedi.

Gaz ambargosuna karşı Nehammer, "Almanya, Macaristan ve diğer ülkelerle bir çıkar grubu oluşturduk ama aynı zamanda bağımlılığı da azaltmalıyız" dedi.

Başbakan Nehammer'a göre, Rusya arzı kesmeye karar verirse Avusturya şu anda iki buçuk ay yetecek kadar gaz rezervine sahip olabilir.

"Enerji Bakanı, OMV ile birlikte, örneğin Azerbaycan'dan yeni tedarik kaynakları arıyor. Ancak yine de en iyi senaryo, arzın durmayacağı" dedi.