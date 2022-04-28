İSTANBUL 21°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Nisan 2022 Cuma / 28 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,8011
  • EURO
    15,5431
  • ALTIN
    901.212
  • BIST100
    2428.42
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Çareyi Türkiye'nin yanı başında buldular! Petrol ve doğal gazda krizi bitirecek hamle
Ekonomi

Çareyi Türkiye'nin yanı başında buldular! Petrol ve doğal gazda krizi bitirecek hamle

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Avrupa'ya sağlanan doğal gaz ve petrol tedariğinde yaşanan sıkıntı sonrası Avusturya çareyi kardeş ülke Azerbaycan'da buldu. Petrol ve doğal gaz krizine karşı Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Azerbaycan'dan gaz tedarik edebileceklerini açıkladı.

28 Nisan 2022 Perşembe 23:39 - Güncelleme:
ABONE OL

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, OE24.TV ile yaptığı röportajda, TASS'a atıfta bulunan Trend raporlarına göre , Avusturya'nın Rusya'dan gaz tedarikini durdurmasının yıllar alabileceğini söyledi. Öte yandan Avusturya, kardeş ülke Azerbaycan'dan enerji tedarik edeceğinin sinyalini verdi.

Nehammer, "Uluslararası gaz piyasasında (doğal gazın) mevcudiyetine bağlı olarak, Avusturya'nın Rus gazını aşamalı olarak bırakmasının birkaç yıl alacağına" inanıyor. Ona göre, Ukrayna'daki olayların başlangıcından bu yana, Enerji Bakanlığı'ndan uzmanlar, Avusturya petrol ve gaz şirketi OMV ile birlikte Avusturya'nın Rus gazına olan bağımlılığını azaltmak için iki aydır çalışıyorlar.

"Bu reddi yarındansa bugün almayı tercih ederim ama bu gerçekçi değil" dedi.

Gaz ambargosuna karşı Nehammer, "Almanya, Macaristan ve diğer ülkelerle bir çıkar grubu oluşturduk ama aynı zamanda bağımlılığı da azaltmalıyız" dedi.

Başbakan Nehammer'a göre, Rusya arzı kesmeye karar verirse Avusturya şu anda iki buçuk ay yetecek kadar gaz rezervine sahip olabilir.

"Enerji Bakanı, OMV ile birlikte, örneğin Azerbaycan'dan yeni tedarik kaynakları arıyor. Ancak yine de en iyi senaryo, arzın durmayacağı" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.