Cari açığa 10 milyarlık ilaç 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’nin küresel ekonomide öne çıkması için çalışmaları sürdüreceklerini belirterek, “Küresel rekabette daha üst sıralara tırmanmak istiyoruz, bunun da yüksek katma değerli ürün ve hizmetlerin üretimiyle mümkün olduğunu biliyoruz. Ürünün Ar-Ge’sinden başlayıp ticarileşmesine kadar varan tüm süreçleri destekleyecek, bakanlığımız politika araçlarını bütünsel bir yaklaşımla uygulayacağız” dedi.

KATMA DEĞER İÇİN

Varank, Uluslararası Yatırımcılar Derneği’nin (YASED) Yönetim Kurulu Toplantısı’na ve ardından yapılan 38. Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katıldı. Bakan Varank, kaliteli yatırımların ve doğrudan sermayenin artması için Haziran 2012’den bu yana teşvik sisteminin yürürlükte olduğunu hatırlatarak, “Bu sisteme ek olarak, ülkemiz için kritik önemi haiz ve teknolojik dönüşüm sağlayacak yatırımlara yönelik proje bazlı bir destek sistemini hayata geçirdik. Yenilenebilir enerji, metalürji, petrokimya, ilaç, biyoteknoloji ve nanoteknoloji, hafif raylı sistemler, kara-hava ve deniz savunma sistemleri, uzay ve havacılık teknolojileri, bilişim ve haberleşme gibi alanlardaki yatırımları proje bazlı teşviklerle destekliyoruz” diye konuştu.

Söz konusu teşvikler kapsamında 19 destek kararının Resmi Gazete’de yayımlandığını anımsatan Varank, yatırımların gerçekleşmesi sonucunda, cari açıkta yıllık 10 milyar dolara varan düşüşler görülebileceğini anlattı. YASED üyelerine seslenen Varank, Türkiye’de yüksek katma değer oluşturacak ve ülkenin teknoloji seviyesini yukarı çekecek yatırımları artırmalarını istedi.

YATIRIM ÇEKECEĞİZ

Mustafa Varank, girişimciliğin finanse edilmesi konusunda YASED üyelerine destek çağrısında bulunarak, “Türkiye’de girişimcilik ekosistemini yüzde 90’a varan oranlarda devlet fonluyor. Sizler de farkındasınız, ülkemiz bilimsel ve teknoloji tabanlı girişimlerde müthiş bir potansiyele sahip. Zaten gün geçtikçe uluslararası sermayenin Türkiye’de daha fazla Ar-Ge yatırımına yönelmesi bu potansiyeli görmelerinden” dedi. YASED Başkanı Ahmet Erdem de yaptığı konuşmada, Türkiye’nin ihracatını artırmak ve daha fazla yabancı yatırımcıyı ülkeye çekmek için çalışmalar yaptıklarını söyledi.