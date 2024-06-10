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Ekonomi

Cari açık rakamları açıklandı

Türkiye'nin cari işlemler hesabı nisanda 5 milyar 285 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında da 497 milyon dolarlık açık oluştu.

AA10 Haziran 2024 Pazartesi 10:13 - Güncelleme:
Cari açık rakamları açıklandı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Nisan 2024'te cari işlemler hesabı 5 milyar 285 milyon dolar açık verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, nisanda 7 milyar 649 milyon dolar oldu. Bu dönemde hizmetler dengesi kaynaklı girişler 3 milyar 110 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 2 milyar 548 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Birincil gelir dengesi kaleminde 1 milyar 355 milyon dolar, ikincil gelir dengesi kaleminde ise 609 milyon dolarlık net çıkış kaydedildi.

Nisanda yıllıklandırılmış cari açık ise 31 milyar 462 milyon dolar oldu.

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