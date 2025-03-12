Cari açık rakamları belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ocak ayı Ödemeler Dengesi Gelişmelerine göre Ocak ayında cari işlemler hesabı 3 milyar 795 milyon ABD doları açık kaydetti. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 2.403 milyon ABD doları fazla verdi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 5.558 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

Yıllıklandırılmış verilere göre, Ocak ayında cari açık yaklaşık 11,5 milyar ABD doları olurken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 57,6 milyar ABD doları açık verdi. Aynı dönemde hizmetler dengesi ile ikincil gelir dengesi sırasıyla 61,9 milyar ABD doları ve 101 milyon ABD doları fazla verirken, birincil gelir dengesi 16,0 milyar ABD doları açık verdi.

Birincil gelir dengesi kalemi, bir önceki yılın aynı ayına göre 294 milyon ABD doları artarak 1.191 milyon ABD doları net çıkış kaydetti. Bu gelişmede, net portföy yatırımı giderlerinin 381 milyon ABD doları artarak 675 milyon ABD dolarına yükselmesi etkili oldu.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler bu ay 3.082 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşmiş olup, bu kalem altında taşımacılık hizmetleri ve seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler sırasıyla 1.439 milyon ABD doları ve 2.381 milyon ABD doları oldu.

FİNANS HESABI

2025 yılı Ocak ayı yıllıklandırılmış cari açığın finansmanına net doğrudan yatırımlar 4,5 milyar ABD doları, net portföy yatırımları 13,7 milyar ABD doları ve krediler 37,0 milyar ABD doları katkı verirken; net efektif ve mevduatlar 13,1 milyar ABD doları, ticari krediler 2,8 milyar ABD doları negatif yönlü etki etti. Merkez Bankası döviz cinsinden net rezerv artışı 13,2 milyar ABD doları oldu.

Ocak ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı net girişler 504 milyon ABD doları olarak kaydedildi. Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye'ye toplam doğrudan yatırımları 1.414 milyon ABD doları artarken, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları 910 milyon ABD doları arttı.

Gayrimenkul yatırımları incelendiğinde, yurt içi yerleşiklerin yurt dışında 144 milyon ABD doları gayrimenkul alımı ve yurt dışı yerleşiklerin ise Türkiye'de 132 milyon ABD doları net gayrimenkul alımı yaptığı görüldü.

Portföy yatırımları Ocak ayında 2.182 milyon ABD doları tutarında net giriş kaydetti.

Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 12 milyon ABD doları ve DİBS piyasasında 1.650 milyon ABD doları net alış yaptığı görüldü. Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; yurt dışı yerleşiklerin Genel Hükümet ve bankalar ihraçlarında sırasıyla 211 milyon ABD doları ve 336 milyon ABD doları net satış, diğer sektör ihraçlarında ise 880 milyon ABD doları net alış yaptığı görüldü.

Yurt dışından kredi kullanımlarında bu ay bankalar, diğer sektörler ve Genel Hükümet sırasıyla 9.732 milyon ABD doları, 954 milyon ABD doları ve 147 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirdi.

Bankaların kredi kullanımlarındaki artış, 7.273 milyon ABD doları tutarındaki kısa vadeli kredilerden ve 2.459 milyon ABD doları tutarındaki uzun vadeli kredilerden kaynaklandı. Diğer yatırımlar altında, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, Türk lirası cinsinden 2.335 milyon ABD doları net artış ve yabancı para cinsinden 71 milyon ABD doları net azalış olmak üzere toplam 2.264 milyon ABD doları net artış kaydetti.

Resmi rezervlerde bu ay 6.430 milyon ABD doları net artış oldu.