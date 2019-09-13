Cari fazla 17.5 yılın zirvesinde
Türkiye’nin cari işlemler fazlası temmuzda 1 milyar 158 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, 12 aylık cari işlemler hesabı 4 milyar 445 milyon dolar fazla verdi. böylece cari fazla Ocak 2002’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Eylül 2018’de kamuoyuna açıkladığı Yeni Ekonomi Programı (YEP) sonrasında başlayan ekonomideki yeniden dengelenme süreci ödemeler dengesi tarafında etkisini gösterdi. Hem hükümetin hem de ekonomi yönetiminin sorunlar karşısında hızlı ve etkin kararları ödemeler dengesi tarafında meyvelerini verdi.
AĞUSTOSTA 5 MİLYAR
Geçen yılın mayıs ayında 57.9 dolar seviyesinde gerçekleşen yıllıklandırılmış cari işlemler açığı, o tarihten bu yana her ay kademeli düşüşünü sürdürerek 2018 yıl sonunda 27 milyar dolara indi. 2019 yılında da cari açıktaki gerileme hızla devam etti ve haziranda 1.1 milyar dolar cari fazla verildi. Türkiye’nin 12 aylık cari işlemler hesabı, temmuzda 4 milyar 445 milyon dolarla Ocak 2002’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Böylece AK Parti’nin tek başına iktidara geldiği 2002 yılından bu yana en yüksek yıllıklandırılmış cari fazla görüldü. Aynı zamanda temmuzda aylık 1 milyar 158 milyon dolarla bu yılın en yüksek cari fazlası verildi. Ekonomist Haluk Bürümcekçi, cari dengedeki güçlü iyileşme döneminin sona ermiş olabileceğini, bundan sonraki seyrin büyümeye bağlı olacağını belirtti. Börümcekçi “Ağustos sonunda 5 milyar dolar fazlaya ulaşmasını beklediğimiz son 12 aylık açığın, 2019 yıl sonunda hafif açık verebileceğini düşünmekteyiz” dedi. Bürümcekçi, cari işlemlerde temmuz ayında gözlenen iyileşmede, dış ticaret açığının geçen yıldan düşük açık ve hizmetler dengesinin yüksek fazla vermesinin ana etken olduğunu söyledi.
Sanayi üretimi iyileşiyor
Büyümenin öncü göstergelerinden sanayi üretimi temmuzda beklentilerden iyi geldi. Sanayi üretimi temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1.2 gerilerken, haziran ayına kıyasla yüzde 4.3 yükseldi. Arındırılmamış sanayi üretim endeksi temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0.7 düşüş gösterdi. Bu dönemde 120,3 olarak hesaplanan endeks, geçen yıl temmuzda 121.2 seviyesinde bulunuyordu. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, temmuzda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7.8 artarken, elektrik, gaz, buhar sektörü endeksi yüzde 2.4, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1.3 azaldı. Temmuzda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3.2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 4.7 artış gösterirken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0.5 geriledi. Ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2.9 azalacağını tahmin etmişti. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin, temmuzda yıllık bazda yüzde 1.7 gerileyeceği tahminler arasında yer almıştı.
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