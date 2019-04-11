Cari işlemler açığı Şubat'ta 718 milyon dolara geriledi
Cari işlemler açığı Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre 3 milyar 776 milyon dolar azalarak 718 milyon dolara indi ve 12 aylık cari işlemler açığı 17 milyar 44 milyon dolar oldu.
- DHA
Merkez Bankası verilerine göre, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı da, bir önceki yılın Şubat ayında 449 milyon dolar açık vermişken, Şubat ayında 2 milyar 748 milyon dolar fazla verdi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.