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Cari işlemler açığı Şubat'ta 718 milyon dolara geriledi

Cari işlemler açığı Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre 3 milyar 776 milyon dolar azalarak 718 milyon dolara indi ve 12 aylık cari işlemler açığı 17 milyar 44 milyon dolar oldu.

  • DHA
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Merkez Bankası verilerine göre, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı da, bir önceki yılın Şubat ayında 449  milyon dolar açık vermişken, Şubat ayında 2 milyar 748 milyon dolar fazla verdi.

Bahçeli’den FOX TV muhabirine cevap: Usandırdınız artık

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