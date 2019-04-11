Cari işlemler açığı Şubat'ta 718 milyon dolara geriledi Cari işlemler açığı Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre 3 milyar 776 milyon dolar azalarak 718 milyon dolara indi ve 12 aylık cari işlemler açığı 17 milyar 44 milyon dolar oldu.