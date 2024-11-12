İSTANBUL 17°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Kasım 2024 Salı / 11 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,3759
  • EURO
    36,5797
  • ALTIN
    2877.34
  • BIST100
    9248.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Ekonomi

Cari işlemler hesabı eylülde fazla verdi

Türkiye'nin cari işlemler hesabında eylülde 2 milyar 988 milyon dolar, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 7 milyar 734 milyon dolarlık fazla oluştu. Bakan Şimşek, yaptığı açıklamada 'Yıllık cari açık eylülde 10 milyar doların altında gerçekleşti. 2023 yılı Mayıs ayına göre 46 milyar dolar azalan yıllık cari açık 33 ayın en düşük seviyesine geriledi' dedi.

AA12 Kasım 2024 Salı 10:37 - Güncelleme:
Cari işlemler hesabı eylülde fazla verdi
ABONE OL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Eylül 2024'te cari işlemler hesabı 2 milyar 988 milyon dolar fazla verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, eylülde 3 milyar 113 milyon dolar oldu. Bu dönemde hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 7 milyar 390 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 5 milyar 970 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Birincil gelir dengesi kaleminde 1 milyar 230 milyon dolar, ikincil gelir dengesi kaleminde de 59 milyon dolarlık net çıkış kaydedildi.

Böylece, cari işlemler hesabında yaklaşık son 3 yıldır ilk kez üst üste 4 ay fazla oluştu.

Buna göre, eylülde doğrudan yatırımlar kaynaklı 649 milyon dolar, portföy yatırımlarında 370 milyon dolarlık net giriş oldu.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 83 milyon dolarlık net satış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 1 milyar 725 milyon dolarlık net alış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; bankalar ve diğer sektörler 1 milyar 854 milyon dolarlık ve 176 milyon dolarlık net borçlanma gerçekleştirirken, genel hükümet 701 milyon dolarlık net geri ödeme gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 560 milyon dolarlık net artış kaydetti.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 182 milyon dolarlık net azalış ve Türk lirası cinsinden 545 milyon dolarlık net artış olmak üzere toplam 363 milyon dolarlık net artış kaydetti.

Bu dönemde yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 3 milyar 348 milyon dolarlık, 170 milyon dolarlık ve 1 milyar 256 milyon dolarlık net kullanım gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde bu ay 719 milyon ABD doları net azalış oldu.

Ödemeler dengesine ilişkin yıllık veriler şöyle:

2024 Eylül2024 Ocak-Eylül
A-CARİ İŞLEMLER HESABI2.988-5.271
1.İhracat21.667188.984
2.İthalat24.780230.454
Mal Dengesi-3.113-41.470
3.Hizmet Gelirleri11.87086.390
4.Hizmet Giderleri4.48038.672
Mal ve Hizmet Dengesi4.2776.248
5.Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler1.2199.924
6.Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler2.44921.445
Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi3.047-5.273
7.İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler-592
B.SERMAYE HESABI-6-111
C.FİNANS HESABI-2.538-21.967
8.Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi4344.227
9.Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu1.0837.670
10.Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi2.57312.454
11.Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu2.94328.022
11.1.Hisse Senetleri-83-1.981
11.2.Borç Senetleri3.02630.003
12.Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi2.59313.172
12.1.Merkez Bankası00
12.2.Genel Hükümet019
12.3.Bankalar3.10011.997
12.4.Diğer Sektörler-5071.156
13.Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu4.11216.128
13.1.Merkez Bankası-27-8.507
13.2.Genel Hükümet170145
13.3.Bankalar3.47624.455
13.4.Diğer Sektörler49335
Cari, Sermaye ve Finans Hesapları5.52016.585
D.NET HATA VE NOKSAN-6.239-20.723
GENEL DENGE7194.138
E.REZERV VARLIKLAR-719-4.138
14.Resmi Rezervler-719-4.138
15.Uluslararası Para Fonu Kredileri00

YILLIK CARİ AÇIKTA GERİLİME

Bakan Şimşek, sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Yıllık cari açık eylülde 10 milyar doların altında gerçekleşti. 2023 yılı Mayıs ayına göre 46 milyar dolar azalan yıllık cari açık 33 ayın en düşük seviyesine geriledi. Daralan dış ticaret açığına hizmetler dengesinin olumlu seyri eşlik etti. Yıllık hizmetler geliri eylülde 112 milyar dolar oldu. Dış finansmanda güçlü görünüm sürüyor. Eylülde 2,9 milyar dolar, ilk 9 ayda ise 28 milyar dolar portföy girişi gerçekleşti. Bu dönemde banka ve reel sektörün dış borç çevirme oranları sırasıyla yüzde 166 ve yüzde 138'e ulaştı. Yıllık cari açığın milli gelire oranının üçüncü çeyrekte yüzde 0,8'e gerilemesini ve son çeyrekte de düşüş eğiliminin devam etmesini öngörüyoruz. İyileşen cari denge, azalan dış finansman ihtiyacı ve artan sermaye girişi rezerv birikimine katkı sağlıyor ve makro istikrarı destekliyor" ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.