Çark ettiler
12 Temmuz’da ekonomide kötüleşme olduğu gerekçesiyle not indiren Fitch’in Not Direktörü Ed Parker “Enflasyon şu anda düşüyor ve büyüme iyileşiyor” derken OECD ise yüzde -2.9 olan büyüme beklentisini ise yüzde -0.3’e çekti.
TÜRKİYE ekonomisindeki iyileşme ‘sıfırcı hocalar’a geri adım attırdı. 2 ay öncesine kadar Türkiye ekonomisi ile ilgili olumsuz raporlar yazan ve 12 Temmuz’da Türkiye’nin notunu kıran Fitch Rating’ten “Büyüme iyileşiyor” açıklaması geldi. Fitch Ratings’in EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) Ülke Notları Grubu Direktörü Ed Parker, Türkiye ekonomisinin son derece etkileyici bir şekilde direnç gösterdiğini belirtti. Fitch Ratings’in Londra’da düzenlenen Küresel Konferansında konuşan Ed Parker, “Türkiye geçen yazki finansal krizden toparlanarak ve dengelenerek son derece etkileyici bir direnç ve esneklik gösterdi” değerlendirmesinde bulundu. Parker genel ekonomik görünümün iyileştiğine işaret ederek, “Türkiye’de bazı temeller halen son derece güçlü; kamu bilançosu, düşük kamu borcu gibi. Özel bankalar görece iyi durumda. Özel sektör esnek ve dinamik . Ayrıca Türkiye geçen yazki finansal krizden toparlanarak ve dengelenerek son derece etkileyici bir şekilde direnç ve esneklik gösterdi” dedi.
BÜYÜME SÜRECİ VAR
Türkiye’nin cari açık ve enflasyon verilerini de değerlendiren Parker, “60 milyar dolarlık cari açık ortadan kaldırıldı ve şu anda cari fazlası veriliyor. Ayrıca bunu finance etmemeleri için gereken sermaye akışını çekmekte hiç zorluk yaşamadılar. Geçen sene bu zamanlarda bu konuda şüpheler vardı. Enflasyon şu anda düşüyor ve büyüme iyileşiyor” ifadelerini kullandı.
Parker konuşmasına şöyle devam etti: “Türkiye’nin toplam döviz rezervine odaklanıyoruz. Bunun daha önemli bir rakam olduğunu düşünüyoruz. Bu 100 milyar dolar seviyesinde. Net döviz rezervi ise 30 milyar dolar. Bunun sebebi kamunun dış borcu yükümlülükleri görece düşük seviyede. Finansman yükümlülüklerini çoğunluğu özel sektöre, şirket ve bankalara ait. Biz toplam rezervin daha önemli bir gösterge olduğunu düşünüyoruz” Parker yerel ve dışsal politik belirsizliklerin, ABD’nin uygulayabileceği yaptırımların, Suriye ve Ortadoğu’daki olumsuzlukların potansiyel riskler arasında olduğunu söyledi.
OECD, Türkiye için beklentisini iyileştirdi
OECD Dün yayınladığı ‘Ara Dönem Ekonomik Görünüm’ raporunda global görünümün daha kırılgan ve belirsiz hale geldiğine işaret ederek global büyümenin 2019’da yüzde 2.9’a gerileyeceği tahmininde bulunurken üye ülkeler içinde büyüme tahminlerinde en büyük yukarı yönlü revizyonu ise Türkiye için yaptı. OECD, Türkiye için 2019 yılı için yüzde -2.9 olan büyüme beklentisini yüzde -0.3’e revize etti.
AŞAĞI YÖNLÜ BÜYÜME
OECD raporunda 2019 için global büyüme tahminini yüzde 3.2’den 2.9’a, 2020 beklentisini yüzde 3.4’ten 3.0’a indirirken, G20 için GSYH artış beklentisini 2019 için yüzde 3.4’ten 3.1’e ve 2020 için yüzde 3.6’dan 3.2’ye düşürdü. ABD ekonomisi için 2019 büyüme tahminini yüzde 2.8’den 2.4’e ve 2020 beklentisini yüzde 2.3’ten 2.0’a revize eden OECD, Euro Bölgesi için büyüme tahminlerini ise yüzde 1.2 ve 1.4’den 1.1 ve 1.0’a indirdi. OECD, 2019 için global büyüme oranının gerçekleşmesi halinde, global finansal krizden bu yana görülen en zayıf yıllık büyüme oranı alacağını belirtirken, aşağı yönlü risklerin birikmeye devam ettiğini de vurguladı. “Ticaret politikası gerilimlerinin tırmanması güven ve yatırımlarda kayba neden olmakta, politika belirsizliğine, finansal piyasalarda risk algılamalarında artışa yol açmakta ve geleceğe dönüm büyüme görünümlerini tehlikeye atmakta” değerlendirmesini yapan OECD, G20 ekonomileri için 2019 ve 2020 büyüme tahminlerini aşağı çekti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.