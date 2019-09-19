Çark ettiler

TÜRKİYE ekonomisindeki iyileşme ‘sıfırcı hocalar’a geri adım attırdı. 2 ay öncesine kadar Türkiye ekonomisi ile ilgili olumsuz raporlar yazan ve 12 Temmuz’da Türkiye’nin notunu kıran Fitch Rating’ten “Büyüme iyileşiyor” açıklaması geldi. Fitch Ratings’in EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) Ülke Notları Grubu Direktörü Ed Parker, Türkiye ekonomisinin son derece etkileyici bir şekilde direnç gösterdiğini belirtti. Fitch Ratings’in Londra’da düzenlenen Küresel Konferansında konuşan Ed Parker, “Türkiye geçen yazki finansal krizden toparlanarak ve dengelenerek son derece etkileyici bir direnç ve esneklik gösterdi” değerlendirmesinde bulundu. Parker genel ekonomik görünümün iyileştiğine işaret ederek, “Türkiye’de bazı temeller halen son derece güçlü; kamu bilançosu, düşük kamu borcu gibi. Özel bankalar görece iyi durumda. Özel sektör esnek ve dinamik . Ayrıca Türkiye geçen yazki finansal krizden toparlanarak ve dengelenerek son derece etkileyici bir şekilde direnç ve esneklik gösterdi” dedi.

BÜYÜME SÜRECİ VAR

Türkiye’nin cari açık ve enflasyon verilerini de değerlendiren Parker, “60 milyar dolarlık cari açık ortadan kaldırıldı ve şu anda cari fazlası veriliyor. Ayrıca bunu finance etmemeleri için gereken sermaye akışını çekmekte hiç zorluk yaşamadılar. Geçen sene bu zamanlarda bu konuda şüpheler vardı. Enflasyon şu anda düşüyor ve büyüme iyileşiyor” ifadelerini kullandı.

Parker konuşmasına şöyle devam etti: “Türkiye’nin toplam döviz rezervine odaklanıyoruz. Bunun daha önemli bir rakam olduğunu düşünüyoruz. Bu 100 milyar dolar seviyesinde. Net döviz rezervi ise 30 milyar dolar. Bunun sebebi kamunun dış borcu yükümlülükleri görece düşük seviyede. Finansman yükümlülüklerini çoğunluğu özel sektöre, şirket ve bankalara ait. Biz toplam rezervin daha önemli bir gösterge olduğunu düşünüyoruz” Parker yerel ve dışsal politik belirsizliklerin, ABD’nin uygulayabileceği yaptırımların, Suriye ve Ortadoğu’daki olumsuzlukların potansiyel riskler arasında olduğunu söyledi.