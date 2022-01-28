Çarpıcı dolar açıklaması! 'ABD elinden gelen her şeyi yapıyor'

star.com.tr 28 Ocak 2022 Cuma 11:14 - Güncelleme: 28 Ocak 2022 Cuma 11:14

Parlamentonun alt meclisi olan Devlet Dumasının genel oturumu sırasında açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın dolar cinsinden döviz rezervlerini "keskin bir şekilde azalttığını" da vurguladı.



Lavrov, ABD'nin dolara olan güveni sarstığını ve uluslararası yönetimler için riskli hale getirdiğini belirtti.

ÇARPICI DOLAR ÇIKIŞI: ABD BİZE AKTİF OLARAK YARDIM EDİYOR

Lavrov açıklamasında, "Dolara olan bağımlılığımızı azaltmak için çabalıyoruz ve Amerikalılar bu konuda bize aktif olarak yardım ediyor, çünkü bu para birimine olan güveni sarsmak, onu sadece Rusya için değil, uluslararası alanda riskli hale getirmek için neredeyse mümkün olan her şeyi yapıyorlar." dedi.

Ulusal para birimine geçişin teşvik edildiğini vurgulayan Lavrov, 'Ulusal para birimlerinde anlaşmalara geçişi her şekilde teşvik ediyoruz ve bu, Batı'daki siyasi analistler ve ekonomistler arasında şimdiden rahatsız edici tartışmalara neden olmaya başladı.' dedi.

Sadece Batı'da değil, ABD'de de 'asıl sorunların nerede başlayacağını merak etmeye başlıandığını' belirten Lavrov, Rusya Merkez Bankası'nın geliştirdiği ödeme sisteminin SWIFT kadar henüz oturmadığını ifade etti.

Lavrov, "Bu yolu izlememiz gerektiğini düşünüyorum. Ekonomiyi dengede tutmak çok önemli." dedi.

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