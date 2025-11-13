Türkiye'nin en önemli ihracat pazarı Avrupa ülkeleri. Türkiye'nin buraya dışsatımı euro bazlı. İhracatçıların maliyetleri ise ağırlıklı olarak dolar bazlı. Dolayısıyla euro/dolar paritesi yükseldikçe, yani dolar değer kaybettikçe Türk ihracatçısının Avrupa'da gücü artmış oluyor.

Ünlü finansçı Stephen Jen'e göre, dolar son dönemde bir toparlanma yaşansa da, önümüzdeki dönemde dünyanın geri kalanında büyümenin toparlanmasıyla daha da değer kaybederek Türkiye'nin bu konuda güçlenmesine yardım edecek.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Uzun süredir doların değer kaybedeceğini öngören ve "Dolar gülümsemesi" teorisiyle tanınan Jen, 2025'teki yaklaşık yüzde 7'lik düşüş yaşayan dolar endeksinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın görev süresinin geri kalan kısmında ilave yüzde 13,5 düşüş yaşayacağı görüşünde. Doların daha da zayıflaması, "dolar gülümsemesi" çerçevesine de uyuyor.

DOLAR İÇİN ZOR DÖNEM

Bu çerçeve, doların gücünün genellikle ABD ekonomisinin güçlü ya da derin bir durgunluk içinde olduğu dönemlerde ortaya çıktığını, büyümenin sadece ılımlı bir şekilde önde ya da geride olduğu dönemlerde ise doların zorlandığını öne sürüyor. Zorlu bir küresel ticaret savaşına rağmen, Avrupa'da büyümenin iyileşmesi ve Çin'in hâlâ "aşırı rekabetçi" olması nedeniyle, küresel ekonominin daha iyi performans göstereceği yönündeki beklentilerin umut verici olduğunu söyleyen Jen, bu durumun doların cazibesinin azalacağını ima etti.

BİTCOİN'DE DÜŞÜŞ ŞOKU ATLATILAMADI

BItcoIn, ekim ayında yaşanan sert düşüşün ardından toparlanmakta zorlanıyor. Kripto para haftaya 107 bin dolar seviyesini kısa süreliğine aşarak başlasa da, ardından yeniden 105 bin doların altına geriledi. Analistler, piyasalardaki kırılgan seyrin hâlâ sürdüğünü ve yatırımcı güveninin zayıf olduğunu belirtiyor. 10 Ekim'de ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı beklenmedik gümrük tarifeleri, rekor düzeyde likidasyonlara yol açarak piyasadan yaklaşık 340 milyar doların silinmesine neden olmuştu.

ALTINDA SENARYO YÜKSELİŞ YÖNÜNDE

Ons altının fiyatı ekimdeki tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasından bu yana yaklaşık yüzde 6 düştü. Fakat birçok uzman altının bir süre dalgalandıktan sonra yükselişini sürdüreceğini düşünüyor. JP Morgan Private Bank'a göre, altının önümüzdeki yıl ons başına 5.000 doların üzerine çıkması bekleniyor. Bu yükselişin başlıca nedeni, gelişmekte olan piyasa ekonomilerindeki merkez bankalarının alımları. Kuruluşun küresel makro ve sabit getirili strateji başkanı Alex Wolf, verdiği bir röportajda, fiyatların 2026 yılı sonuna kadar 5.200 ila 5.300 dolara ulaşabileceğini söyledi. Bu, metalin şu anda işlem gördüğü seviyeden yüzde 25'ten fazla daha yüksek olacak.