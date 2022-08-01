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Ekonomi

Çarpıcı iddia: Rusya tonlarca altın çaldı

ABD basını, Rusya ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı. Buna göre Rusya, Sudan'ın yılda yaklaşık 40 tona yakın altın yağmalıyor. Sudanlı resmi kaynaklar ülkeden Rusya'ya kaçak yollarla tonlarca altın transferi gerçekleştiğini aktardı.

NTV1 Ağustos 2022 Pazartesi 16:10 - Güncelleme:
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ABD basını Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşı finanse edebilmek ve ekonomisini ayakta tutabilmek için Sudan'dan altın kaçırdığını yazdı. Altın kaçırma operasyonunu ise Rusya'nın paralı askerlerden oluşan özel askeri birlik Wagner'in yaptığı iddia ediliyor.

Bu iddialar Amerikan CNN International haber kanalına ait. Habere göre Sudan'ın başkenti Hartum'daki havalimanından son 1,5 yılda 16 kez Sudan'dan kaçırılan altınları taşıyan uçaklar havalandı.

Kimi zaman Sudanlı yetkililer uçuşları engellemek istese de Rus yanlısı Sudan yönetimi uçuşların gerçekleşmesini sağladı.

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Rusya'nın Ukrayna saldırıları sonrası Batı'nın uyguladığı ekonomik yaptırımlardan en az zararla çıkmak ve ekonomisini ayakta tutabilmek için bu yola başvurduğu iddia ediliyor.

Moskova yönetimi askeri yönetimin hakim olduğu Sudan'a altın karşılığı destek veriyor ve ayakta kalmasını sağlıyor. ABD'li uzmanlar Rusya'nın Sudan'daki 2021 askeri darbesini de desteklediğinin de altını çiziyor.

Rusya'nın altın operasyonunu yöneten ismin Rus oligark Yevgeni Prigozin olduğu belirtiliyor. 61 yaşındaki Prigozin aralarında Wagner'in de dahil olduğu pek çok şaibeli şirketin kontrolünü elinde bulunduruyor.

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