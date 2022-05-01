Çarpıcı rakamlar! Yüksek petrol ve gaz fiyatlarından kim kazanıyor?

Pandemi sonrası toparlanma, arz-talep dengesizliği ve Rusya ile Ukrayna savaşı, tüm dünyada enerji enflasyonu tetikleyerek, ham petrolün 76 dolardan 130 dolara kadar yükseldi.

Dünyanın her yerinde tüketiciler, akaryakıt fiyatlarının geldiği noktadan oldukça rahatsız. Doğal gaz ve akaryakıt fiyatlarındaki değişimi yansıtıyor tüketicilerin ceplerini olumsuz etkilerken, bazı enerji şirketleri de, 'yükselen fiyatlardan dolayı zarar ettiğini' ileri sürüyor. Öte yandan petrol ve gaz devlerinin, karlarını ikiye katladığı ortaya çıktı.

YÜKSEK FİYATIN KAZANANLARI PETROL VE GAZ DEVLERİ

Çok uluslu Amerikan petrol ve doğal gaz şirketleri ExxonMobil ve Chevron, petrol ve gaz fiyatlarının rekor düzeye ulaştığı 2022'nin ilgili ilk çeyreğinde, karını ikiye katladı.

Exxon, ilk çeyrekte 5.48 milyar dolar veya hisse başına 1.28 dolar net gelir bildirdi. Bu rakamlar geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla karını ikiye katladığını gösteriyor.

Exxon'un bu çeyrekteki toplam geliri, bir önceki yılın aynı dönemindeki 59.15'i çok aşarak 90,5 milyar dolara ulaştı. 2021'in 4. çeyreğinde üretimi düşüren şirket, 2022'de geçen yıla göre üretimde %25'lik bir artış planladığını duyurdu.

CHEVRON KAZANCINI DÖRDE KATLADI

Diğer bir enerji devi Chevron, geçen yılın aynı dönemindeki kazancının dört katından fazla bir rakama tekabül eden, 6,3 milyar dolar veya hisse başına 3,22 dolar kazanç bildirdi.

2022'nin ilk çeyreğinde toplam satışlar ve diğer işletme gelirleri, bir önceki yıldaki 32 milyar dolara kıyasla 54.37 milyar dolar oldu.

Chevron'un da 2022'de 2021'den %15'in daha fazka üretim yapması planladığı bildirildi.