Çarpıcı Türkiye yorumu: Mısır zarar vermek istemiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Kupası'nın düzenlendiği Katar'da Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü. Bu görüşme sonrası Türkiye ve Mısır temasları yeni bir sürece tanık oluyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Türkiye ile Mısır'ın "önümüzdeki aylarda" tam diplomatik ilişkilere yeniden başlayabileceğini ve büyükelçileri yeniden atayabileceğini teyit etmesi ve iki ülkenin istihbarat heyetinin bir araya gelmesinin ardından, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişme hızının artmasına yönelik umutlar büyüyor.

Türkiye ile Mısır arasında son dönemde atılan normalleşme adımlarının değerlendirildiği Al Araby Al Jadeed gazetesi, "Siyasi yakınlaşma Türkiye ile Mısır arasındaki ticaretin artmasına kapı aralıyor" başlıklı çarpıcı bir analiz yayımlandı.

Haberde, Türkiye-Mısır ilişkilerinin normalleşmesi konusunda her iki tarafta da iyimserliğin hakim olduğu vurgulandı. Uzmanlar, iki ülke arasında ilişkilerin yeniden inşa edileceğini ve böylece bunun ekonomik ilişkilere de yansıyacağını belirtiyor.

Al Araby Al Jadeed'e konuşan Mısırlı ekonomi analisti Alaa Shadeed, "2013'ün ortalarından bu yana gergin siyasi ilişkilere rağmen Mısır'ın Türkiye ile özellikle ekonomik ve ticari ilişkileri kesintiye uğramadı, ancak bu ilişkilerin etkilenmediği anlamına gelmiyor. Çünkü ekonomi siyasetin diğer yüzüdür ve ister sermaye ve yatırım kaygısı ister turizm açısından olsun her türlü krizden etkilenir, ilişkilerin ufkuna bakmak sermayenin hakkıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Mısırlı ekonomist, siyasi yumuşama emarelerinin ortaya çıkmasından bu yana iki ülke arasındaki ticaret hacminin arttığını ve Türkiye'nin Mısır'a ihracatının belki de en yüksek seviyeye ulaştığını ifade etti.

Haberde görüşlerine yer verilen Türk danışman Alaeddin Şengüller ise, ilişkilerin tamamen normalleşmesinin yolunun "zaman ve her iki taraftan da taviz gerektirdiğine" inanıyor. Şengüller, "Özellikle Doğu Akdeniz gazı meselesi "kritik ve hassas" konuların başında geliyor. " dedi.

Araştırmacı Souad Khabia ise, küresel ekonomik sıkıntılar göz önüne alındığında içinde bulunduğumuz dönemin Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerinin normalleşmesi için en uygun dönem olduğuna inanıyor. Araştırmacı Khabiya, "Rakamların dili, siyasi gerilimin kalkmasının ardından iki ülke arasındaki ticaretin arttığına işaret ediyor." dedi.

Ancak uzmanların görüşüne göre, deniz sınırları ve Doğu Akdeniz gazı konusundaki anlaşmazlık da dahil olmak üzere Mısır ile Türkiye arasındaki siyasi ilişkilerin normalleşmesini etkileyebilecek veya geciktirebilecek "çözülmemiş ve hassas konular" hala var.

"MISIR, AKDENİZ'DEKİ TÜRK ÇIKARLARINA ZARAR VERMEK İSTEMİYOR"

Haberde görüşlerine yer verilen Türk analist Yusuf Katipoğlu, Türkiye'nin "büyük esneklik sağladığını ve çözülmemiş konularda daha fazlasını sağlayacağını", ancak Akdeniz gazının Ankara için çok önemli olduğunu ve Libya konusunun Türkiye'nin bir iç meselesi olduğunu söylüyor.

Mısırlı diplomat ise, "İlişkilerin düzelmesi hiç olmadığı kadar yakın, Türkiye Mısır'ın Libya'daki hassasiyetleri konusunda anlayışlı davranıyor, Mısır da Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çıkarlarına zarar vermek istemiyor" dedi.

Mart ayında büyükelçi ataması, nisan ayında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin görüşebileceği belirtilen haberde, Mısır-Türkiye ilişkilerinin 2023'ün ortasında tamamen normalleşebileceği ifade edildi.

Star Gazetesi