Carrefoursa bayramda açık mı 2020? Carrefoursa Kurban Bayramı çalışma saatleri

31 Temmuz 2020 Cuma 13:11 - Güncelleme: 31 Temmuz 2020 Cuma 13:11

Carrefoursa bayramda açık mı 2020? sorusunun yanıtı bugün sabah saatleri itibariyle araştırılıyor. Kurban Bayramı için ihtiyaçlar doğrultusunda Carrefoursa'nın Kurban bayramı çalışma saatleri merak ediliyor. Kurban Bayramı heyecanının yaşandığı bu özel günde evlerinde eksikleri olanlar ihtiyaçlarını gidermek için alışveriş yapacaklar. İşte Carrefoursa bayramda açılış kapanış çalışma saatleri...

CARREFOURSA BAYRAMDA AÇIK MI?

Carrefoursa market 31 Temmuz Cuma günü saat 10:00'de açılacak 21:00'de kapanacak. Carrefoursa 1-2 ve 3 Ağustosta normal çalışma saatlerinde açık olacak.

CARREFOURSA HAKKINDA

Bugün 30 ülkede, yaklaşık 11 binin üzerinde marketi ve 350 bin çalışanı bulunan, Avrupa’nın lideri, dünyanın en büyük ikinci perakende zinciri Carrefour Grubu ilk marketini 15 Haziran 1963’te Fransa’da açarak modern perakendeciliğin temelini oluşturmuştur. Türkiye’de ise ilk marketini 1993 yılında İçerenköy’de açan Carrefour, Hiper market konseptini Türk tüketicilerle buluşturan ilk firmadır.

1996 yılında Türkiye’nin en büyük topluluklarından biri olan Sabancı Holding ile Carrefour Grubu’nun gerçekleştirdiği ortaklık sonucu CarrefourSA ismi doğmuş ve ilk CarrefourSA marketi birleşmeden bir yıl sonra Adana’da açılmıştır.

CarrefourSA, 2005 yılında Gima ve Endi marketlerini satın alarak sektördeki iddiasını güçlendirmiş; market ağını yaygınlaştırmış ve özellikle Anadolu’daki varlığını güçlendirmiştir.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

2020 Kurban Bayramı tatili arife günüyle birlikte toplamda 4,5 gün olacak. Tatil olacak günler ise şöyle:

30 Temmuz 2020 Perşembe Arife Günü: Öğleden sonra yarım gün

31 Temmuz 2020 Cuma Kurban Bayramı ilk günü: tam gün

1 Ağustos 2020 Cumartesi Kurban Bayramı ikinci günü: tam gün

2 Ağustos 2020 Pazar Kurban Bayramı üçüncü günü: tam gün

3 Ağustos 2020 Pazartesi Kurban Bayramı dördüncü günü: tam gün