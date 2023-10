ÇAYKUR 592 bin ton yaş çay alımı yaptı

Doğu Karadeniz'de 2023 yılı yaş çay kampanyası 10 Mayıs 2023 tarihi itibariyle açılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaş çay taban fiyatının destekleyerek 11 lira 30 kuruş olarak açıklamasıyla beraber üreticiler önceliğini ÇAYKUR'a vermişti. Daha sonrasında özel sektörde ÇAYKUR'un verdiği fiyat üzerinden çay alımı yapmaya başladı. Bu durumun üzerine özel sektör yaş çay alımında ÇAYKUR'un önüne geçmişti. 3. Sürgün yaş çay döneminin sona ermesiyle birlikte ÇAYKUR bu yıl 3 sürgün boyunca toplamda 592 bin ton yaş çay alımı yaptığını duyurdu. ÇAYKUR bugüne kadar üreticilere 4 milyar 654 milyon lira ödeme gerçekleştirirken yarın itibariyle de 1 Milyar 700 milyon lira üreticilerin hesabına geçirecek.

"BU YIL İSE 592 BİN TON YAŞ ÇAY ALIMI GERÇEKLEŞTİRDİK"



ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, geçtiğimiz yıldan 10 tan daha fazla yaş çay alımı yaptıklarını ifade ederek, "Her yıl olduğu gibi bu yılda bir kampanyanın sonuna geldik. Geçen sene 10 Mayıs'ta açmıştık. Bu yılda 10 Mayıs tarihinde yaş çay kampanyamızı açtık. 26 Ekim tarihi itibariyle bitirdik. Diğer yıllara bakıldığı zaman en uzun süren yaş çay kampanyası oldu. Geçen sene 582 bin ton yaş çay almıştık. Bu yıl ise 592 bin ton yaş çay alımı gerçekleştirdik. Geçen yıla göre az da olsa net bir yükselme var. Bu anlamda aldığımız çay geçen seneye göre arttığı için sıkıntılı bir süreç yok. Her şey rutin seyrinde devam etmektedir. Son iki yılda kota ve kontenjan kelimelerini kullanmadan, üreticimiz kendini nerede rahat hissediyorsa, nerede güvende hissettiyse çaylarını gönül rahatlığıyla dağıttılar. Bize de vermek isteyenlerden çayları aldık. Alabildiğimiz kadar çayı aldık. Sürgünün son dönemlerinde sosyal aktivite yapılacak günleri kaldırdık. Her gün çay almaya çalıştık. Üreticimiz akşam saatlerinde de çay satmak istediği için saat fark etmeksizin çaylarını alacağımızı söyledik. Çaylarını akşam getirmek isteyen üreticilerimizi mağdur etmeden bu kampanyayı da yaptık" ifadelerini kullandı.

"YARIN İTİBARİYLE 1 MİLYAR 700 MİLYON LİRA GİBİ BİR YAŞ ÇAY BEDELİ ÖDEYECEĞİZ"



Alim, yarın itibariyle geri kalan ödemeleri de yapacaklarını belirterek, "Bugüne kadar 4 milyar 654 milyon lira Trabzon, Rize ve Artvin olmak üzere ödemeleri gerçekleştirdik. Yarın itibariyle 1 milyar 700 milyon lira gibi bir yaş çay bedeli ödeyeceğiz. Akabinde geri kalan yaklaşık 1 buçuk milyarlık bir borcumuz kalacak. Yıl sonu gelmeden bütün vatandaşlarımızın hesaplarına parayı geçirmiş olacağız. Yaklaşık 109 bin tonluk bir kuru çay stoğumuz var. 2 bin ton çay satışımız oldu. Paketli çay satışımız 96 bin ton ve yurt dışı satışımız 2 bin 500 ton ve toplamda yaklaşık 100 bin ton satışımız gerçekleşti. Yıl sonu rutin olarak hedefimiz olan 132 bin ton civarına yaklaşacağız. Soğuk çay markamızda 71 milyon litreyi bugün itibariyle aşmış durumdayız. Yıl sonunda 100 milyon litreyi aşacağız" şeklinde konuştu.

Genel Müdür Alim, şirketten bu yıl emekli olanların yerine kura ile işçi alımı yapacaklarını söyleyerek, "Her yıl kurumdan emekli olan işçi sayısı kadar diğer yıl alım yapmaktayız. Geçen sene 640 kişi emekli olmuştu ama biz bin kişilik alım yapmıştık. Bu sene 814 kişi emekli oldu. Bu 814 kişi yerine Şubat-Mart aylarında alacağımız sayıyı açıklayıp noter huzurunda alımları yapmış olacağız. Geçen sene memurlarımızdan 30 kişi emekli olmuştu. Bu yıl 80 kişi emekli oldu" diye konuştu.