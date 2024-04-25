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Ekonomi

Cazibesi artacak: 'Güçlü TL' dönemi başlıyor

Seçimlerin geride kalması, Merkez Bankası'nın rezervindeki iyileşme ve not artışı beklentisi Türk Lirası'na (TL) destek veriyor. Yabancılara göre 'güçlü TL' dönemi başlıyor. Yabancı uzmanlar, TL'nin ikinci çeyrekten itibaren güçlenmesini beklediklerini açıkladı.

Akşam Gazetesi25 Nisan 2024 Perşembe 08:38 - Güncelleme:
Cazibesi artacak: 'Güçlü TL' dönemi başlıyor
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Yabancı uzmanlar, Merkez Bankası'nın bugün yapacağı toplantıda faize dokunmayacağını belirterek Türk Lirası'nın (TL) ikinci çeyrekten itibaren güçlenmesini beklediklerini söylediler. Uzmanlara göre seçimlerin geride kalması, Merkez Bankası'nın rezervindeki iyileşme, not artırımı beklentisi TL varlıklara destek veriyor.

CAZİBESİ ARTACAK

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Societe Generale Orta ve Doğu Avrupa, Ortadoğu, Afrika Stratejisti Marek Drimal, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın, Washington'da yaptığı açıklamadaki "En büyük önceliğimiz enflasyonla mücadele ve piyasa koşullarına bağlı olarak mümkün olduğu kadar rezerv biriktirmek" ifadelerini anımsatarak yılın ikinci çeyreğinde liranın cazibesinin artabileceğini söyledi.

Turizm sezonunun hız kazanmasının ardından cari işlemler hesabındaki mevsimsel iyileşme ve Merkez Bankası'nın parasal sıkılaştırmasının etkisiyle de liranın desteklenebileceğini vurgulayan Drimal "Liranın, ikinci ve üçüncü çeyrekte güçlenmesini bekliyoruz" dedi. Drimal Merkez Bankası'nın bugünkü toplantıda politika faizini yüzde 50'de sabit bırakacağı öngörüsünde bulundu.

DÖVİZ BASKISI AZALIYOR

Natixis Orta ve Doğu Avrupa, Ortadoğu, Afrika Ekonomisti Inna Mufteeva ise TL'nin bir süre istikrara kavuştuğunu, en azından değer kaybı hızının yavaşladığını belirterek, dolayısıyla dövizdeki pozitif trendin ileriki aylarda yurt içi fiyatlardan kaynaklanan baskıların bir kısmını hafifletmesinin beklendiğini ifade etti. Mufteeva da bugünkü toplantıda faizlerin sabit bırakılacağı öngörüsünde bulundu.

BORSAYA YABANCI GİRİŞİ ARTTI

Ekonomik program ve enflasyonla mücadelede kararlılıkla ilgili mesajlar, yabancıların TL varlıklara ilgisini artırdı. Merkez Bankası'nın 500 baz puanlık faiz artırımı sonrasındaki 4 haftada borsaya 1.22 milyar dolarlık güçlü bir yabancı girişi oldu. 29 Mart-5 Nisan haftasında yerleşiklerin altın dahil döviz hesaplarında 4.6 milyar dolarlık bir düşüş gerçekleşti.

REEL KESİMİN GÜVENİ 9 AYIN ZİRVESİNDE

Merkez Bankası tarafından açıklanan İktisadi Yönelim Anketi sonuçlarına göre reel kesim güven endeksi, nisanda geçen aya göre 1.7 puan artarak 106.1 seviyesine çıktı. Veri dokuz ayın zirvesi olarak kaydedildi. Aynı dönemde mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi değişmeyerek 103.5 seviyesinde gerçekleşti. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, sabit sermaye yatırım harcaması, gelecek üç aydaki üretim hacmi, genel gidişat ve mevcut toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkiledi. Gelecek 12 ay sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 1 puan artarak yüzde 55.5 seviyesinde gerçekleşti.

SANAYİDE KAPASİTE ARTIYOR

İmalat sanayii genelinde kapasite kullanım oranı, nisanda geçen aya göre 0.5 puan arttı. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre sanayide kapasite kullanım oranı yüzde 76.7'e çıktı. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ise geçen aya göre 0.2 puan azalarak yüzde 77'ye geriledi.

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