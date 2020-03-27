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Ekonomi

Çek ödeme destek kredisi nedir? TBB Çek ödeme destek kredisi şartları nelerdir?

Türkiye Bankalar Birliği, Çek Ödeme Destek Kredisi kapsamında kredi desteğinin 3 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 12 ay vadeli ve yıllık yüzde 9,5 faizli olacağını açıkladı. Bu duyurunun hemen ardından Çek ödeme destek kredisi nedir? TBB Çek ödeme destek kredisi şartları nelerdir? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. TBB Çek ödeme destek kredisine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

27 Mart 2020 Cuma  14:25 - Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 14:25
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Çek ödeme destek kredisi nedir? TBB Çek ödeme destek kredisi şartları nelerdir? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Türkiye Bankalar Birliği "(Çek Ödeme Destek Kredisi) Kredi desteği 3 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 12 ay vadeli ve yıllık yüzde 9,5 faizli olacak" açıklamasında bulundu. Çek ödeme destek kredisi hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

ÇEK ÖDEME DESTEK KREDİSİ NEDİR?

TBB, Çek Ödeme Destek Kredisi kapsamında kredi desteğinin 3 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 12 ay vadeli ve yıllık yüzde 9,5 faizli olacağını bildirdi.

TBB ÇEK ÖDEME DESTEK KREDİSİ ŞARTLARI NELERDİR?

Hazine destekli, Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti ile başta KOBİ’lerimiz olmak üzere kurumsal ve ticari müşterilerin, bugüne kadar gerçek ticari işlemlerine dayalı olarak keşide ettikleri ve edecekleri çeklerinin ödenmesi amacıyla, her bir banka tarafından ayrı ayrı belirlenmek üzere tahsis edilen limitler dahilinde kredi kullandırılmaya devam edilecektir.

“Çek Ödeme Destek Kredisi” ile müşterilerin ticari itibarlarının korunmasına katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Kredi desteği 3 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 12 ay vadeli ve yıllık % 9,5 faizli olacaktır.

EKONOMİK İSTİKRAR KALKANI KREDİ DESTEĞİ

Yukarıdaki uygulamaya ek olarak bankalar, başta KOBİ’lerimiz olmak üzere kurumsal ve ticari müşterilerin işletme sermayesi ihtiyaçları için “Ekonomik İstikrar Kalkanı Kredi Desteği” ne başlayacaktır.

Kredi desteğini kullanacak firmaların, 2020 yılı Şubat ayı sonu itibarıyla kayıtlı çalışan sayılarında kredi vadesi boyunca azaltma yapmamaları ön koşulu bulunmaktadır.

Teminat eksiği bulunan müşterilerin, krediye erişim imkanı için Hazine destekli KGF kefaleti de sağlanabilecektir.

Kredi desteği 3 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 12 ay vadeli ve yıllık % 9,5 faizli olacaktır.

Sektör farkı olmaksızın, salgından ekonomik olarak olumsuz etkilenen kurumsal ve ticari müşteriler her iki kredi paketine de başvurabileceklerdir.

Uygulamaya katılacak olan bankalar, katılımlarını en kısa sürede kamuoyuna duyurup, 30 Mart 2020 tarihinden itibaren talep kabul etmeye başlayacaklardır.

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