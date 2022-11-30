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Ekonomi

Cengiz Çiftçi kimdir?

Kuyumculuk sektöründe öncü iş insanı Cengiz Çiftçi, 05.05.1973 tarihinde Batman şehrinde dünyaya geldi. Ardından çeşitli işlerde görev alan Cengiz Çiftçi, 2004 yılında Cengiz Kuyumculuk adı altında ilk satış mağazasını Antalya'da açtı.

30 Kasım 2022 Çarşamba 16:28 - Güncelleme:
Cengiz Çiftçi kimdir?
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Küçük bir mağaza olarak açtığı kuyumcu mağazasını kısa sürede büyüterek Türkiye'nin dört bir yanına ulaşacak hale getirdi. Anadolu takı kültürü ve farklı üretim teknikleri geliştiren Cengiz Çiftçi, Antalya'nın sayılı kuyumcuları arasına girdi.

14 ve 22 ayar altın trend parçalarını Türkiye'nin her köşesine ulaştırma hedefiyle cengizkuyumculuk.com.tr internet sitesini kuran Cengiz Çiftçi 2019 yılı itibariyle e-ticarete başlamış oldu. Cengiz Çiftçi, 'Dürüstlük altından değerlidir' felsefesiyle müşterilerine kaliteli hizmet vermeye devam ediyor.

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