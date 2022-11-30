Cengiz Çiftçi kimdir?

Küçük bir mağaza olarak açtığı kuyumcu mağazasını kısa sürede büyüterek Türkiye'nin dört bir yanına ulaşacak hale getirdi. Anadolu takı kültürü ve farklı üretim teknikleri geliştiren Cengiz Çiftçi, Antalya'nın sayılı kuyumcuları arasına girdi.



14 ve 22 ayar altın trend parçalarını Türkiye'nin her köşesine ulaştırma hedefiyle cengizkuyumculuk.com.tr internet sitesini kuran Cengiz Çiftçi 2019 yılı itibariyle e-ticarete başlamış oldu. Cengiz Çiftçi, 'Dürüstlük altından değerlidir' felsefesiyle müşterilerine kaliteli hizmet vermeye devam ediyor.