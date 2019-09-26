Çerkezköy-Kapıkule Hattı’nın temeli atıldı
Edirne’de Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı’nın Çerkezköy-Kapıkule kesimi inşasının temeli atıldı.
Törene, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Cristian Berger, Edirne Valisi Ekrem Canalp ve davetliler katıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, hattın Çerkezköy-Kapıkule kesiminin temelinin atılmasının önemli olduğunu vurgu yaptı. Bakan Turhan, “Türkiye olarak, üç kıtayı birbirine bağlayan ve çok önemli bir jeostratejik ve jeopolitik bir konuma sahibiz” dedi.
275 MİLYON EURO
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, projenin Çerkezköy-Kapıkule kesiminde 275 milyon Euro hibe kullanıldığını belirterek, “Bütçe büyüklüğü ve teknik özelliklerinin yanı sıra ülkemizin Bulgaristan sınırından İstanbul’a kadar uzanan güzergahıyla, Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı projesi coğrafi olarak Türkiye’nin AB’ye bağlanmasını da simgelemektedir. Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı projesinin, Çerkezköy-Kapıkule kesiminin inşası AB ile birlikte ortak finanse edilecektir. Halkalı- Kapıkule Demiryolu Hattı projesinin Çerkezköy-Kapıkule kesiminin inşası için ise kullanılan AB hibesi yeni bir rekordur. Yaklaşık 4 yıl sürecek olan inşaat çalışmalarında ihtiyaç duyulacak işgücü bölgeden temin edilecektir” dedi.
‘AB ile Türkiye arasında bağlantı kuruyoruz’
AB Ulaştırma ve Hareketlilik Komisyoneri Violeta Bulc ise törende bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, şöyle konuştu: “Epey bir zaman aldı ama sonunda bu noktaya gelebilmeyi başardık. Bu projeyi, bu önemli noktaya getirebilmeyi başardık ama bu daha başlangıç. Bugün esasında sadece bir temel atma töreni değil bu, daha fazlası. Bu zaten kendisini gösteriyor. Bugün bizler gerçekten yeni, fiziksel bir bağlantıyı kutluyoruz AB ile Türkiye arasında, Avrupa ile Asya arasında, doğu ile batı arasında ve tüm bu bağlantının kalbinde de Türkiye var. Sizler hem Avrupa’ya, hem Asya’ya aitsiniz ve iki tarafı da birleştirmek için harika bir yerde bulunuyorsunuz. Türkiye’de ulaştırma altyapısını ortaya koymak demek, ekonomileri daha iyi şekilde birbirine yaklaştırmak demek. “
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