Çerkezköy-Kapıkule Hattı’nın temeli atıldı

Törene, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Cristian Berger, Edirne Valisi Ekrem Canalp ve davetliler katıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, hattın Çerkezköy-Kapıkule kesiminin temelinin atılmasının önemli olduğunu vurgu yaptı. Bakan Turhan, “Türkiye olarak, üç kıtayı birbirine bağlayan ve çok önemli bir jeostratejik ve jeopolitik bir konuma sahibiz” dedi.

275 MİLYON EURO

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, projenin Çerkezköy-Kapıkule kesiminde 275 milyon Euro hibe kullanıldığını belirterek, “Bütçe büyüklüğü ve teknik özelliklerinin yanı sıra ülkemizin Bulgaristan sınırından İstanbul’a kadar uzanan güzergahıyla, Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı projesi coğrafi olarak Türkiye’nin AB’ye bağlanmasını da simgelemektedir. Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı projesinin, Çerkezköy-Kapıkule kesiminin inşası AB ile birlikte ortak finanse edilecektir. Halkalı- Kapıkule Demiryolu Hattı projesinin Çerkezköy-Kapıkule kesiminin inşası için ise kullanılan AB hibesi yeni bir rekordur. Yaklaşık 4 yıl sürecek olan inşaat çalışmalarında ihtiyaç duyulacak işgücü bölgeden temin edilecektir” dedi.