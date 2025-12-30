İSTANBUL 14°C / 3°C
30 Aralık 2025 Salı
  Cevdet Yılmaz: İşsizlik 2028'de yüzde 7,8'e düşecek
Ekonomi

Cevdet Yılmaz: İşsizlik 2028'de yüzde 7,8'e düşecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program'da istihdama yönelik hedefleri açıkladı. Yılmaz, 2028 yılına kadar işsizlik oranının yüzde 7,8'e çekilmesinin planlandığını ifade etti.

30 Aralık 2025 Salı 13:07
Cevdet Yılmaz: İşsizlik 2028'de yüzde 7,8'e düşecek
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Orta Vadeli Programımızda istihdamın yıllık ortalama 842 bin kişi artmasını, işsizlik oranının kademeli olarak gerileyerek 2028 yılında yüzde 7,8 seviyesine ulaşmasını öngörüyoruz." ifadesini kullandı.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, iş gücü piyasasında güçlü görünümün sürdüğünü, işsizlik oranının 31 aydır tek haneli seviyelerde seyrettiğini vurguladı.

Kasım ayında mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre işsizlik oranı yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşirken, istihdam edilen kişi sayısının bir önceki aya göre 75 bin kişi artarak 32,7 milyon kişiyi aştığını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Başta gençler, kadınlar ve nitelikli iş gücü olmak üzere iş gücüne katılımı artıran ve beşeri sermayenin niteliğini yükselten aktif iş gücü programlarını, mesleki eğitimi, girişimcilik desteklerini ve stratejik sektörlerde ihtiyaç duyulan becerilerin geliştirilmesini önceliklerimiz arasına aldık. Ayrıca, emek yoğun sektörlerde istihdamı daha yoğun şekilde desteklemeyi sürdürüyoruz. İş gücü piyasasına yönelik hayata geçirilecek yapısal reformlarla birlikte bir yandan istihdam artışını daha da güçlendirmeyi hedeflerken, diğer yandan atıl iş gücünü azaltıcı politikaları da çok boyutlu bir şekilde ele alıyoruz.

Bu doğrultuda 2026-2028 dönemini içeren Orta Vadeli Programımızda istihdamın yıllık ortalama 842 bin kişi artmasını, işsizlik oranının kademeli olarak gerileyerek 2028 yılında yüzde 7,8 seviyesine ulaşmasını öngörüyoruz. Önümüzdeki dönemde dezenflasyonla uyumlu, istihdamı destekleyen sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyüme çerçevesinde vatandaşlarımızın alım gücünü artırmayı ve gelir dağılımını iyileştirmeyi amaçlıyoruz."

