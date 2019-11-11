Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kura sonuçları açıklandı mı? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kura sonuçları nasıl öğrenilir?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kura sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı merak ediliyor.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kura sonuçları için geri sayım sona erdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde çalıştırılmak üzere başvuruları 14-18 Ekim tarihleri arasında kabul edilen 175 sürekli işçi alımı için kuralar tamalandı. Kura işlemleri 6 Kasım saat 10:00'da gerçekleştirildi. Kura çekiminin noter huzurunda gerçekleştirilmesinin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kura çekim sonuçları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kura sonuçlarına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından Bakanlığımıza gönderilen nihai listelerde isimleri yer alan adayların Noter huzurunda kura çekim işlemleri; Temizlik Görevlisi meslek kolu için Personel Genel Müdürlüğünce, Güvenlik Görevlisi meslek kolu için ise, adayların müracaat etmiş olduğu ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerince 06 Kasım 2019 tarihinde saat 10.00’da başladı.

KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Kura çekim işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözler sonuç açıklamasına çevrildi.

Tüm başvuru sahipleri arasından kura ile açık iş sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Belirlenen adaylar Bakanlığımız (www.csb.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Alım yapacak İl Müdürlükleri kendi resmi internet adresleri üzerinde duyuruda bulunuyorlar. Adayların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlükleri resmi internet sitelerini takip etmeleri gerekiyor.

SÖZLÜ SINAV YAPILACAK

Kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınav yeri ve tarihleri Bakanlığımız (www.csb.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sınav kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Sınavda başarılı olup da işe başlamayanlar ile deneme süresi içinde işten ayrılanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.