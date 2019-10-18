Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı 2019 şartları neler? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İŞKUR iş ilanları

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İŞKUR iş ilanları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı 2019 şartları neler? sorusunun yanıtı da yoğun bir şekilde araştırılıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İŞKUR iş ilanlarına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. 49 şehre en az ilkokul mezunu 175 kadrolu personel alımı gerçekleştirilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda kadrolu personel olmak isteyen adaylar İŞKUR resmi internet sitesinden ve ya yaşadıkları şehirde bulunan İŞKUR bürolarından başvuru formu doldurarak başvuru yapabilecekler.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2019 ŞARTLARI NELER?

Temizlik ve güvenlik görevlisi kadrolarına yapılan alımda başvuru şartları şu şekilde;

*Türk vatandaşı olmak.

*18 yaşını tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibariyle 40 yaşından gün almamış olmak.

Güvenlik Görevlisi meslek kolu için en az ortaöğretim mezunu (Lise ve Dengi),Temizlik Görevlisi meslek kolu için ise en az İlköğretim mezunu olmak,

*Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, Güvenlik Görevlisi meslek koluna başvuracaklar için ise bu şartlar yanında ayrıca 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile; Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.

*5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun ilgili maddelerine göre alınmış ve son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik belgesine sahip olmak, (Sözlü sınavdan önce ibraz edecekleri belgeler arasında yer alan bu belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.) 6) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

*Hakkında Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak,

*Adayların askerlikle ilişiği bulunmamak, askerlik durumu itibariyle muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelenmiş veya muaf olmak.

*Adaylar Türkiye İş Kurumu tarafından (İŞKUR) yayımlanan listede sadece bir işyeri ve bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

*Adayların Türkiye İş Kurumu tarafından (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla belirlenen öğrenim durumundan mezun olmaları gerekmektedir.

*Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamaları gerekmektedir.

*İşe alınacakların deneme süresi altmış gün olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akitleri bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilecektir.

*İşe alınma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan-sınav ve işbaşı sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

*Temizlik Görevlisi meslek kolu için görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak,

*Güvenlik görevlisi meslek kolu için görevini silahlı özel güvenlik görevlisi olarak devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak ve bunun yanında 5188 sayılı kanunda belirtilen sağlık şartlarına haiz olmak.

*Adayların vardiyalı çalışmaya engel durumunun olmaması gerekmektedir.

İŞKUR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NASIL YAPILIR?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda kadrolu personel olmak isteyen adaylar İŞKUR resmi internet sitesinden ve ya yaşadıkları şehirde bulunan İŞKUR bürolarından başvuru formu doldurarak başvurabilecekler.

İŞKUR internet sitesinden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı için başvuruda bulunacak olan adaylar Temizlik Görevlisi veya Güvenlik Görevlisi olmak üzere iki iş koluna başvuruda bulunabilecek.

İŞKUR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 14 Ekim 2019 ile 18 Ekim 2019 tarihleri arasında online olarak yapılacak.