Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir? 2019 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? Çevre Şehircilik Bakanlığı personel alımı ilanı yapacağını duyurdu. İlgili vatandaşlar, “başvuru şartları nelerdir?” sorusuna yanıt arıyor. 29 Nisan 2019 – 03 Mayıs 2019 arasında Ankara’da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’ndebaşvuruların alınması bekleniyor. Başvurular, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (www.csb.gov.tr) sitesinde bulunan başvuru formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulduktan sonra, dilekçe ekinde belgelerle birlikte, 2019 tarihleri arasında mesai bitimine kadar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Gelen Evrak Birimine şahsen veya son başvuru tarihinde Bakanlığımıza ulaşacak şekilde posta yolu ile yapılması gerekmektedir. Kıdemli Uygulama Geliştirme Uzmanı, Yazılım Geliştirme Takım Lideri ve Çözüm Mimarı gibi alanlarda personel alımı yapacak olan Çevre Şehircilik Bakanlığında başvuru şartlarının ne olacağı sorusuna yanıt aranıyor. Haberin devamında personel alımı detaylarını bulabilirsiniz.

HANGİ KADROLAR İÇİN PERSONEL ALIMI YAPILIYOR?

-1 Yazılım Geliştirme Takım Lideri ve Çözüm Mimarı,

-1 Kıdemli Uygulama Geliştirme Uzmanı (.Net),

-1 Veri Tabanı Yönetimi Uzmanı,

-1 Kıdemli Sistem Uzmanı,

-1 Kıdemli Ağ Uzmanı,

-2 Uygulama Geliştirme Uzmanı (.NET),

-1 Uygulama Geliştirme Uzmanı (Java),

-1 Sistem Uzmanı (Unix ve Linux) olmak üzere toplamda 9 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapılacak.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (www.csb.gov.tr) sitesinde bulunan başvuru formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulduktan sonra, dilekçe ekinde belgelerle birlikte başvuruların; 29 Nisan 2019 – 03 Mayıs 2019 tarihleri arasında mesai bitimine kadar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Gelen Evrak Birimine şahsen veya son başvuru tarihinde Bakanlığımıza ulaşacak şekilde posta yolu ile yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra gelen başvurular ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU YERİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:278 (Eskişehir Devlet Yolu) Çankaya/ANKARA

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz olmak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı

Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmak kaydıyla, güncel programlama dillerinden en az ikisini bilmek, ayrıca, yukarıdaki genel şartları taşımaları kaydıyla adayların;

A grubu pozisyonunda çalışacaklar için; (a), (b), (d) ve (e) bentlerindeki,

B grubu pozisyonunda çalışacaklar için; (a), (b), (d) ve (e) bentlerindeki,

C grubu pozisyonunda çalışacaklar için; (a), (c), (d) ve (e) bentlerindeki, Şartlara da haiz olmaları gerekmektedir.