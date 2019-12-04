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Ceyhan’a 10 milyar dolarlık petrokimya tesisi

Varlık Fonu, ilk stratejik yatırımını rafineri ve petrokimya alanında yapıyor. Ceyhan’da 10 milyar dolara kurulacak tesis inşaat sırasında 10 bin, faaliyet döneminde ise 5 bin kişiye iş imkanı sağlayacak.

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Dış ticaret açığını azaltmak amacıyla stratejik yatırımları gündemine alan Türkiye Varlık Fonu, ilk yatırımını rafineri ve petrokimya alanında gerçekleştirecek. Adana’nın Ceyhan ilçesinde 10 milyar dolara kurulacak rafineri ve petrokimya tesisinin inşaası sürecinde yaklaşık 10 bin, faaliyet döneminde ise 5 bin kişiye iş imkanı sağlanması öngörülüyor.

İNŞAAT 2021’DE

Hazine ve Maliye Bakanlığının 2020-2022 Yeni Ekonomi Programı kapsamında, TVF’nin özel sektör veya yabancı sermaye iş birliklerine dayanan petrokimya, madencilik ve yerli kaynaklardan elektrik üretimi alanlarında sabit sermaye yatırımlarında yer alması öngörülmüştü. TVF’den edinilen bilgiye göre, bu kapsamda, dış ticaret açığını azaltmak amacıyla stratejik yatırımları gündemine alan fon, ilk yatırımını rafineri ve petrokimya alanında yapacak. Türkiye Varlık Fonu’nun yaklaşık 10 milyar dolar yatırımla Adana’nın Ceyhan ilçesinde kuracağı rafineri ve petrokimya kompleksinin inşasına, tasarım ve mühendislik çalışmalarının tamamlanmasının ardından 2021’de başlanacak. 

BEŞ BİN KİŞİYE İŞ

İnşaat süresince yaklaşık 10 bin, faaliyet döneminde ise 5 bin kişilik istihdam oluşturması beklenen projenin, ileri teknoloji ve yenilikçi üretim yöntemleri açısından dünyada örnek gösterilen yatırımlar arasında yer alması hedefleniyor. Söz konusu rafineri ve petrokimya kompleksi, Ceyhan’ın uluslararası enerji merkezi olması hedefine destek sağlayacak. Projeyle, bölgede petrokimya üssü ve kimya kümelenmesi geliştirebilmek adına ihtiyaç duyulan ham maddelerin üretilmesi ve gerekli altyapı yatırımlarının hayata geçirilmesi sağlanacak. Türkiye’nin rafineri ürünü ithalatı geçen yıl itibarıyla 21 milyon ton olarak gerçekleşti. Petrokimya ürünlerinde ihtiyacın yüzde 80’inden fazlası ithal edilirken, 2018’de bu alanda 13 milyar dolar dış ticaret açığı verildi. Türkiye Varlık Fonu, rafineri ve petrokimya yatırımlarıyla bu alandaki dış ticaret açığının kalıcı olarak azaltılmasına katkıda bulunmayı hedefliyor. Söz konusu yatırımın, dış ticaret dengesine yılda 1.5 milyar dolar katkı sağlaması bekleniyor. 

Ceyhan enerji üssü olma yolunda

Irak ve Hazar petrollerinin buluşma noktası haline gelen ve geleceğin Rotterdam’ı olarak gösterilen Ceyhan, enerji üssü olma yolunda ilerliyor. Ceyhan’da kurulması planlanan ihtisas bölgesinde ağırlıklı olarak petrokimya tesisleri yar alacak. Rönesans Holding’in Hollandalı şirket Port of Rotterdam ve Adana Sanayi Odası (ASO) işbirliğiyle yönetici şirketi olduğu Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi, ithalatı ikame ederek, dış ticaret açığının azaltılmasına 4 milyar dolarlık katkı sağlayacak. Bölgeye ilk yatırımı ise Rönesans Holding, Cezayir’in milli enerji şirketi Sonatrach ve Güney Koreli GS E&C ile birlikte hayata geçirme kararı almıştı. Kurulacak polipropilen üretim tesisinin 2023 yılında tamamlanması hedefleniyor. Bu tesis Türkiye’nin cari açığının azaltılmasına 450-500 milyon dolar arasında katkı sağlayacak.

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