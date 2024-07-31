Çeyizlik ürünlerde büyük indirim! BİM 2 Ağustos 2024 aktüel ürünler kataloğu! Kapış kapış gidiyor...

BİM aktüel ürünlerde bu hafta; Evcil hayvan ürünleri, televizyon, elektrikli süpürge, kilitli cam saklama kabı, kep şapka çeşitleri indirimli olarak satışa sunulacak. İşte BİM 2 Ağustos 2024 aktüel ürünler kataloğu

BİM 2 AĞUSTOS 2024 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM'de bu hafta Kişisel bakım ürünleri kapsamında harika ürünler yer alıyor. BİM 2 Ağustos 2024 Cuma tarihli aktüel ürünler kataloğun ilk sayfasında;

Senna 65 İnç Frameless Ultra HD Google TV 17.490 TL

Senna 55 İnç Frameless Ultra HD Google TV 12.990 TL

Dijitsu 50 İnç Ultra HD Google TV 9.990 TL

HP Gaming Laptop 25.990 TL

Kablosuz Kompresör, Powerbank & Işıldak 999 TL

Araba Şarj Çoğaltıcı 299 TL

Araba İçi Nemlendirici 249 T

Elite Araç İçi Telefon Tutucu 249 TL olarak satışa sunulacak.

BİM'de bu hafta cuma günü için hazırlanan aktüel ürünlerde muhteşem indirimler var.

Arzum Shake'n Take Joy Sport Sürahi Blender 1.390 TL

Arzum Choppy Doğrayıcı 1.190 TL

Fakir 4'lü Çeyiz Seti 3.990 TL

Luxell XXL Fastfryer 2.490 TL

Kumtel 5.5 L FastFryer 1.590 TL'den BİM aktüel ürünler kataloğuyla satışa sunulacak.

Organize 329 TL

Philips Buhar Kazanlı Ütü 4.990 TL

Polosmart Smart Step Akıllı Bileklik 249 TL

Kavanoz Kapağı Çeşitleri 1.65 TL

Paşabahçe Kapaksız Kavanoz 11 TL

Paşabahçe Kapaksız Kavanoz 660 cc 12 TL fiyatlarıyla BİM aktüel ürünler raflarında yerini alacak.

Lav Kilitli Saklama Kabı 55 TL

Sürgülü Kapaklı Erzak Kabı 99 TL

Sürgülü Kapaklı Erzak Kabı 7.5 L 109 TL

Erişte ve Makarna Makinesi 599 TL

Hambez Şort Erkek 149 TL

Hambez Kapri Kadın 169 TL

Konuşmayı Geliştiren Şarkılı Masallar Seti 179 TL



Pijama Takımı Erkek 229 TL

Şort Takım Kadın 249 TL

Kemer Kadın 75 TL

Organize 329 TL

Blok Oyuncak İş Araçları 69 TL

Dinozora Dönüşen Robotlar 149 TL

Oyuncak Arabalar 39,50 TL

Şehir Başlangıç Setleri 349 TL

Tekli Arabalar 69 TL

Barbie 65.Yıl Özel Bebek 299 TL

Köpek Ödül Puzzle Oyuncağı 159 TL fiyatlarıyla aktüel ürünler kapsamında bu hafta cuma günü itibariyle sizlerle olacak.