Çeyizlik ürünlerde büyük indirim! BİM 2 Ağustos 2024 aktüel ürünler kataloğu! Kapış kapış gidiyor...

BİM 2 AĞUSTOS 2024 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
BİM'de bu hafta Kişisel bakım ürünleri kapsamında harika ürünler yer alıyor. BİM 2 Ağustos 2024 Cuma tarihli aktüel ürünler kataloğun ilk sayfasında;
Senna 65 İnç Frameless Ultra HD Google TV 17.490 TL
Senna 55 İnç Frameless Ultra HD Google TV 12.990 TL
Dijitsu 50 İnç Ultra HD Google TV 9.990 TL
HP Gaming Laptop 25.990 TL
Kablosuz Kompresör, Powerbank & Işıldak 999 TL
Araba Şarj Çoğaltıcı 299 TL
Araba İçi Nemlendirici 249 T
Elite Araç İçi Telefon Tutucu 249 TL olarak satışa sunulacak.
BİM'de bu hafta cuma günü için hazırlanan aktüel ürünlerde muhteşem indirimler var.
Arzum Shake'n Take Joy Sport Sürahi Blender 1.390 TL
Arzum Choppy Doğrayıcı 1.190 TL
Fakir 4'lü Çeyiz Seti 3.990 TL
Luxell XXL Fastfryer 2.490 TL
Kumtel 5.5 L FastFryer 1.590 TL'den BİM aktüel ürünler kataloğuyla satışa sunulacak.
Organize 329 TL
Philips Buhar Kazanlı Ütü 4.990 TL
Polosmart Smart Step Akıllı Bileklik 249 TL
Kavanoz Kapağı Çeşitleri 1.65 TL
Paşabahçe Kapaksız Kavanoz 11 TL
Paşabahçe Kapaksız Kavanoz 660 cc 12 TL fiyatlarıyla BİM aktüel ürünler raflarında yerini alacak.
Lav Kilitli Saklama Kabı 55 TL
Sürgülü Kapaklı Erzak Kabı 99 TL
Sürgülü Kapaklı Erzak Kabı 7.5 L 109 TL
Erişte ve Makarna Makinesi 599 TL
Hambez Şort Erkek 149 TL
Hambez Kapri Kadın 169 TL
Konuşmayı Geliştiren Şarkılı Masallar Seti 179 TL
Pijama Takımı Erkek 229 TL
Şort Takım Kadın 249 TL
Kemer Kadın 75 TL
Organize 329 TL
Blok Oyuncak İş Araçları 69 TL
Dinozora Dönüşen Robotlar 149 TL
Oyuncak Arabalar 39,50 TL
Şehir Başlangıç Setleri 349 TL
Tekli Arabalar 69 TL
Barbie 65.Yıl Özel Bebek 299 TL
Köpek Ödül Puzzle Oyuncağı 159 TL fiyatlarıyla aktüel ürünler kapsamında bu hafta cuma günü itibariyle sizlerle olacak.