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Ekonomi

Çeyrek altın 3 bin 100 lira

Altının gramı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 1890 lira seviyesinde işlem görüyor.

AA18 Aralık 2023 Pazartesi 10:48 - Güncelleme:
Çeyrek altın 3 bin 100 lira
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Cuma günü ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,8 düşüşle 1882 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı yeni haftaya ise değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,5 artışla 1890 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 100 liradan, cumhuriyet altını 12 bin 710 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,3 yükselişle 2 bin 20 dolar seviyesinde dengelendi.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin agresif faiz indirimini düşünmek için henüz çok erken olduğunu vurgulamasının varlık fiyatlarında oynaklığı artırdığını belirtti.

Geçen hafta merkez bankaları yılın son para politikası kararlarını açıklarken, gelecek döneme ilişkin alınan sinyaller, faiz indirimlerine gelecek yıl başlanabileceğine yönelik iyimser havayı beslese de Fed yetkililerinin cuma günkü açıklamaları söz konusu iyimserliği törpüledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in gelecek yılın ilk toplantısını gerçekleştireceği ocak ayında faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, bankanın martta faiz indirimlerine başlama ihtimali yüzde 75'te bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 50 ve 2 bin 40 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 10 ve 2 bin dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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