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Ekonomi

Çeyrek altın 4 bin 530 lira

Altının gramı, güne yatay başlamasının ardından 2 bin 745 liradan işlem görüyor.

AA10 Eylül 2024 Salı 10:51 - Güncelleme:
Çeyrek altın 4 bin 530 lira
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Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel alış ağırlıklı seyreden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 primle 2 bin 744 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışının hemen üstünde 2 bin 745 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 530 liradan ve Cumhuriyet altını 18 bin 70 liradan satılıyor.

Dün alış ağırlıklı seyir izleyen altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yatay seyirle 2.505 dolardan işlem görüyor.

Küresel piyasalar, ABD'de yarın açıklanacak enflasyon verilerinin ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine 50 baz puanla başlayabileceği ihtimalini desteklemesiyle pozitif seyrediyor.

Dünya genelinde resesyon korkusu enflasyon endişesinin önüne geçerken, merkez bankalarının söz konusu tehlike konusunda atacağı adımlar yatırımcıların odağında bulunmaya devam ediyor.

Analistler, özellikle ABD'de tahvil piyasalarındaki fiyatlamaların ekonomilerde durgunluk döneminin başlayabileceğine ilişkin sinyaller verdiğini kaydederek, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ile 2 yıllık tahvil faizi arasındaki farkın yeniden pozitife dönmesine dikkati çekti.

Söz konusu gelişmelerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu ay yüzde 73 ihtimalle 25 baz puan faiz indirimi yapacağı öngörülürken, yıl sonuna kadar toplamda 100 baz puanlık faiz indirimi yapması bekleniyor.

Analistler teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 450 dolar seviyesinin destek, 2 bin 530 seviyesinin ise direnç konumunda olduğunu bildirdi.

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